Паразитологи Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб у серпні вперше зафіксували випадок рідкісного паразитарного захворювання – дифілоботріозу. Це одне із захворювань шанувальників суші, повідомили 3 вересня у Центрі.

Дифілоботріоз виявили у 10-річного хлопчика. Родина у 2022 році переїхала з Києва до Португалії і щороку повертається в Україну, тимчасово проживає в готелях. Рідні розповіли лікарям, що дитина понад пів року скаржилася на загальну слабкість, спастичні болі в животі, втрату апетиту та періодичні проноси. У липні у випорожненнях хлопчика помітили гельмінта, завдовжки близько метра. Рідні звернулися на консультацію до інфекціоніста одного з медичних центрів Львова, а він скерував їх на обстеження у паразитологічну лабораторію Центру.

«Фахівцями Центру встановлено ймовірну причину захворювання: недотримання правил особистої гігієни та вживання термічно необробленої риби. Зі слів матері, дитина вживала суші, які дуже полюбляє. У Львівській області вперше виявили випадок дифілоботріозу», – кажуть у Центрі.

Хлопчику запропонували пройти лікування в інфекційній лікарні і проконсультували рідних, як уникати схожих захворювань у майбутньому. Хлопчик перебував на амбулаторному лікуванні.

Що таке дифілоботріоз?

Це захворювання із тривалим перебігом, вираженою інтоксикацією, авітамінозом і анемією. Збудник: хвора людина. Фактори передачі: сира або напівсира риба, свіжосолона ікра риб (щука, налим, лосось). В озерах зараженість вища, ніж у річках.

Симптоми дифілоботріозу

нудота, рідше блювання;

біль в животі (не пов’язаний із прийомом їжі);

зниження апетиту;

розлади випорожнень;

інколи виникає кропив’янка;

рідко можливі судоми;

при анемії – слабкість, сонливість, запаморочення;

можливі неприємні відчуття після прийому ліків, кислої чи солоної їжі в області язика;

при тяжких формах анемії – шкіра жовтувата, обличчя одутле, набряки на ногах, температура субфебрильна, зрідка до 38–39°С;

інколи збільшуються печінка і селезінка.

Через скільки часу проявляється дифілоботріоз?

У Центрі кажуть, що інкубаційний період триває від 20 до 60 днів. У цей час паразити досягають зрілості та прикріплюються до стінок кишківника, після чого починають проявлятися перші симптоми: відрижка, здуття живота, болі в епігастрії (ділянці живота над пупцем), порушення стільця.