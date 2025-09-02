Чоловік - затятий рибалка, найвірогідніше лептоспірозом заразився під час риболовлі

До реанімаційного відділення Львівської обласної інфекційної лікарні госпіталізували 65-річного мешканця Шептицького району Львівщини з підозрою на лептоспіроз. Стан пацієнта був критичний.

Чоловік – затятий рибалка, проводив багато часу на річці. Найвірогідніше, під час риболовлі і заразився лептоспірозом. Його госпіталізували у неділю, 31 серпня. У вівторок, 2 вересня, аналізи підтвердили, що у пацієнта таки лептоспіроз. В.о. завідувача реанімаційного відділення лікарні Володимир Красильников повідомив ZAXID.NET, що чоловік тиждень лікувався вдома самотужки. До лікарні він потрапив уже в критичному стані.

«У пацієнта була відсутня сеча, ниркова недостатність, виражена жовтяниця, шоковий стан. Його госпіталізували в реанімаційне відділення, він був на штучній вентиляції легень. Лікарям-реаніматологам вдалося дещо стабілізувати його стан, він дав невелику кількість сечі. Зараз його перевели в іншу лікарню на гемодіаліз», – каже Володимир Красильников.

Нагадаємо, лептоспіроз у людей спричиняє бактерія, яка потрапляє у воду із сечею інфікованих тварин, найчастіше – гризунів, також це може бути худоба, собаки, дикі тварини. В організм людини бактерія потрапляє через тріщини, порізи чи рани на шкірі чи слизові оболонки (очі, ніс, рот). Захворювання може спричинити і вживання зараженої їжі.

Людина може захворіти у період від двох днів до чотирьох тижнів після зараження. Симптоми варіюють від легких: головний біль, нудота, біль у литках, почервоніння очей, діарея, висипання, температура може підніматися до 39-40 градусів, до серйозних: ураження нирок, печінки, менінгіт і навіть смерті.

Аби уникнути інфікування, лікарі радять не купатися у заборонених для купання водоймах, не заходити у воду у незнайомі водойми, якщо є порізи чи подряпини, під час прибирання у підвалах, господарських приміщеннях одягати рукавиці, частіше мити руки, ретельно мити овочі, фрукти, принесені з підвалів і боротися з гризунами у будинку та у господарстві.