У дітей діагностують трахеобронхіт і запалення легень

За останні кілька днів до Львівської обласної інфекційної лікарні з ускладненням коронавірусу госпіталізували 65 дорослих і 49 дітей. Четверо дорослих пацієнтів перебувають на штучній вентиляції легень (ШВЛ), повідомив 1 вересня ZAXID.NET генеральний директор лікарні Сергій Федоренко.

Серед дорослих – 44 чоловіків і 21 жінка. Четверо пацієнтів, які зараз на ШВЛ, звернулися по медичну допомогу на пізніх стадіях захворювання. Двоє з них мають серцеву недостатність. Їхній вік – за 60 років.

З коронавірусом до інфекційної лікарні потрапили діти різного віку, але найбільше тих, кому лише 1-3 роки. У них діагностували трахеобронхіт і четверо мають запалення легень.

Нагадаємо, минулого тижня коронавірус діагностували у 970 мешканців області, серед хворих 198 дітей. 215 хворих госпіталізували до лікарень, з них 80 – діти. І зафіксовано ще один, другий у серпні, летальний випадок. Помер чоловік, якому було за 65 років, і який мав низку супутніх захворювань.

Генеральна директорка Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України Наталія Тімко-Іванченко каже, що з початком нового навчально року кількість хворих може збільшитися, якщо не будуть дотримуватися порад спеціалістів. Вона радить залишити вдома дітей з ознаками застуди, навіть якщо немає температури, і не відправляти до школи, у дитячі садки.

Спеціалісти радять один раз на рік вакцинуватися від коронавірусу тим, хто не мав жодного щеплення, і тим, хто має певну кількість доз, особливо людям з хронічними захворюваннями і вагітним.