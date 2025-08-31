Захворюваність на коронавірус, навіть при спекотній погоді, продовжує зростати

В останній тиждень серпня на Львівщині коронавірус діагностували у 970 мешканців області, серед них – 198 дітей. 215 хворих госпіталізували до лікарень, з них 80 – діти. Крім того, зафіксовано вже другий летальний випадок від коронавірусу за місяць, повідомила 31 серпня генеральна директорка Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України Наталія Тімко-Іванченко.

За її словами, померлий – старший 65 років. Наталія Тімко-Іванченко повідомила ZAXID.NET, що пацієнт зі Стрийського району, мав низку супутніх захворювань і не був вакцинований. Лікарі понад два тижні боролися за його життя, але врятувати його не вдалося.

З початком нового навчального року, каже Наталія Тімко-Іванченко, кількість хворих може значно зрости. Щоб цього уникнути, варто дотримуватися порад спеціалістів, зокрема, залишати вдома дітей з ознаками застуди, навіть якщо немає температури.

Спеціалісти радять один раз на рік вакцинуватися від коронавірусу тим, хто не мав жодного щеплення, і тим, хто має певну кількість доз, особливо людям з хронічними захворюваннями і вагітним.