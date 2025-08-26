На Львівщині новий варіант коронавірусу виявили у 16 зразках

На Львівщині у 16 пацієнтів виявлено новий штам коронавірусу – Stratus. Про це у вівторок, 26 серпня, повідомила генеральна директорка Центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України Наталія Тімко-Іванченко.

Stratus – субваріант штаму Omicron, він є одним із двох домінуючих у світі, поруч із NB.1.8.1 (Nimbus), який також вже виявлений в Україні.

«Станом на 25 серпня в Україні підтверджено три випадки захворювання на субваріант NB.1.8.1 Німбус та 125 — на XFG Стратус. Клінічні прояви захворювання на обидва субваріанти не відрізняються від перебігу «класичного» омікрону – ураження верхніх дихальних шляхів, підвищена температура, втома, втрата нюху тощо, тільки деякі пацієнти відзначають біль у горлі та захриплість голосу», – кажуть у ЦГЗ.

Загалом в Україні минулого тижня, з 18 до 24 серпня, на коронавірус захворіло 7265 людей, що у 2,1 раза більше порівняно з попереднім тижнем, коли було зареєстровано 3540 випадків. Також за тиждень було зареєстровано 8 летальних випадків серед осіб із позитивним результатом на SARS-CoV-2.

На Львівщині минулого тижня також побільшало хворих на коронавірус. Їх кількість зросла до 653 хворих проти 193 позаминулого тижня. Є один летальний випадок, помер 65-річний чоловік, який мав низку супутніх хвороб. Всього з ознаками застуди по медичну допомогу звернулось 5426 людей, з них 1906 – діти.

«Захворіли – залишіться вдома і сконтактуйте з сімейним лікарем. Дотримуйтесь правил кашльового етикету і дбайте про гігієну рук. Дотримуйтесь соціальної дистанції. Вакцинація раз на рік є рекомендованою», – радить Наталія Тімко-Іванченко.