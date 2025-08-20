У Хмельницькій області зафіксували чотири випадки захворювання на новий субваріант коронавірусу Stratus (XFG). Захворіли двоє дітей та двоє пенсіонерів, які наразі отримують необхідне лікування. Про це повідомив 19 серпня головний державний санітарний лікар Хмельницької області Микола Габрикевич.

За його інформацією, новий штам у пацієнтів підтвердили лабораторно. Днями в обласний центр контролю та профілактики хвороб надійшли результати девʼяти надісланих зразків – у чотирьох випадках підтвердили новий субваріант коронавірусу Stratus (XFG), який є мутацією штаму Omicron.

«Зразки були відібрані у пацієнтів Хмельницької інфекційної лікарні. Йдеться про 77-річного чоловіка та 2-річного хлопчика, 67-річну жінку та 1-річну дівчинку. Усі мешкають у місті Хмельницький та Хмельницькому районі», – зазначив Микола Габрикевич.

Додамо, що вперше штам коронавірусу Stratus (XFG) зафіксували на початку 2025-го року в США. Окрім характерних для коронавірусу симптомів, у хворих спостерігають охриплість голосу, високу температуру та швидке розповсюдження захворювання.

До групи ризику належать люди літнього віку та ті, хто мають супутні захворювання, а саме: цукровий діабет, онкологічні та серцево-судинні захворювання. Лікарі рекомендують вакцинуватися, дотримуватися маскового режиму, регулярно мити та обробляти руки антисептиком, уникати місць масового перебування людей, а у разі інфікування – не займатися самолікуванням та звернутися по медичну допомогу.