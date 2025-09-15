Хлопчик з мамою і лікарями, які рятували його нирку:(зліва направо) лікар-інтерн Богдан Мартин, анестезіолог Ярема Безніско і хірург Олександр Калінчук

Хірурги львівської лікарні св. Миколая врятували 3-річному хлопчику з Вінниці єдину підковоподібну нирку, яку вразила злоякісна пухлина довжиною майже 10 см. Це рідкісний випадок. У роботі Олександра Калінчука за 25 років роботи дитячим онкологом такі випадки зустрічалися лише тричі.

Що з сином щось не так, першою помітила мама. Якось ввечері вона гладила його перед сном і відчула у його животі затвердіння. При цьому син зовсім не скаржився на біль, але з часом став більше втомлюватися і частіше просився на руки. Мама повела дитину на консультацію до місцевих лікарів, повідомили у медзакладі.

Під час УЗД виявили відразу дві проблеми: злоякісну пухлину нирки і вроджену рідкісну аномалію, про яку батьки не знали. У хлопчика була лише одна нирка і вона мала підковоподібну форму, тобто ще внутрішньоутробно на етапі формування органу дві нирки знизу зрослися в одну єдину.

Проблему з ниркою виявили у травні. На цей момент злоякісна пухлина мала розмір близько 10 см, тож видалити новоутворення хірурги не могли. Спершу потрібно було зменшити його розмір. Хіміотерапія, яку хлопчик отримував у Вінниці, дала хороший результат. Пухлина зменшилася на 30%, до 7 см. І тоді львівські хірурги взялися за складну операцію.

«Причини виникнення таких злоякісних пухлин до кінця невідомі. Вчені встановили, що часто вони пов’язані з мутаціями генів WT-1 і WT-2, а також із аномаліями нирок. Саме така рідкісна ситуація сталася з хлопчиком. За 25 років роботи дитячим онкологом я з такими випадками зустрічався лише тричі», – каже медичний директор, хірург Олександр Калінчук.

Оперували дитину наприкінці липня відкритим методом із застосуванням мікроскопа. Пухлину треба було видалити вкрай обережно, бо її оточували судини, які відповідають за кровопостачання всіх органів черевної порожнини. Оперативне втручання було небезпечним, з високим ризиком кровотечі.

Утім, під час операції виникла інша складність. Хірургам довелося двічі розширювати краї резекції, бо навіть після візуального очищення під мікроскопом в нирці все ще залишилися ракові клітини. Загалом хірургам довелося видалити 2/3 єдиної нирки хлопчика, але вдалося зберегти функцію органа. Нирка працює, але хлопчик матиме певні обмеження у харчуванні, фізичних навантаженнях. Скажімо, йому протипоказані травматичні види спорту.

Хірургам вдалося повністю видалити злоякісну пухлину. Зараз згідно з протоколом хлопчик продовжує хіміотерапію. Лікарі сподіваються, що найскладніший етап лікування і боротьби за життя цієї дитини вже позаду.