Лікарям вдалося врятувади дівчині життя і ногу

Спеціалісти львівської лікарні св. Луки врятували від ампутації ногу 24-річній мешканці Молдови, яка переїхала до Львова, щоб працювати в ІТ-компанії. У дівчини раптово тромби повністю перекрили венозну систему, що відповідає за відтік крові з ноги, й поширились аж до клубових вен. Була загроза ампутації ноги на рівні кульшового суглоба, а також ризик розвитку ниркової недостатності, сепсису та смерті. Якби пацієнтка звернулася по допомогу на годину пізніше, то могла втратити ногу і навіть померти.



Уранці дівчина відчула біль у лівій нозі, який до вечора минув сам по собі. Та наступного дня повернувся, нога почала швидко набрякати, синіти та холонути на дотик, тож вона відразу поїхала до лікарні. Спеціалісти діагностували у пацієнтки флеботромбоз та тромбофлебіт лівої нижньої кінцівки, тобто тотальну закупорку глибоких та поверхневих вен лівої кінцівки, що вкрай рідко зустрічається у людей такого молодого віку, повідомили у лікарні.



«У дівчини тромби повністю перекрили венозну систему, що відповідає за відтік крові з ноги, й поширились аж до клубових вен, які розташовані в тазовій ділянці. Через це розвинувся гострий компартмент-синдром – надзвичайно небезпечний для життя стан, за якого відсутній відтік крові від кінцівки, мʼязи набрякають і стискаються фасціями (щільними оболонками навколо м’язів). Тиск там критично зростає, а кровоносні судини перетискаються. Кровопостачання тканин порушується настільки, що м'язи дуже швидко відмирають», – кажуть у лікарні.

У пацієнтки вже була загроза ампутації ноги на рівні кульшового суглоба. Також був ризик розвитку ниркової недостатності, сепсису та смерті. Тож уже через пів години після звернення дівчина була на операційному столі. Хірурги провели декомпресійну фасціотомію, тобто розсікли оболонку навколо м'язів, аби зменшити тиск та відновити кровотік. Якби пацієнтка звернулася на годину пізніше, то лікарям довелося б ампутувати ногу.



Одразу розпочали і антикоагулянтну терапію для розчинення тромбів. Згодом хірурги виконали вільну аутодермопластику та пластику дефектів з допомогою ротаційних клаптів.



Ногу дівчині лікарі врятували і встановили причину тромбозу. Виявилося, що пацієнтка має спадкову тромбофілію, тобто генетичну схильність до порушення балансу системи згортання крові та формування кров’яних згустків. Нині дівчина почувається добре і продовжує спостерігатись у спеціалістів.