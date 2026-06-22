101-річну львів'янку вже виписали з лікарні і за місяць-два вона повернеться до звичного життя

Лікарі Університетської лікарні ЛНМУ врятували 101-річну львів'янку з інсультом. Пацієнтка потрапила до лікарні у межах так званого терапевтичного вікна – до 4,5 годин від початку появи перших симптомів, і цей час є найефективнішим для медикаментозного лікування.

Львів’янка живе разом з донькою та зятем. Щоранку та щовечора вона міряє артеріальний тиск. Того ранку рідні чекали її на сніданок, але вона запізнювалася. Коли донька пішла глянути, що сталося, вона побачила, що мама лежить біля ліжка, кутик рота з одного боку опустився. Вона відразу викликала «швидку», повідомили у лікарні.

Жінку госпіталізували в інсультний блок Університетської лікарні з порушеною свідомістю, вона не контактувала і не розмовляла. Пацієнтці провели спіральну комп'ютерну томографію з внутрішньовенним контрастуванням, на якій побачили, що вогнище інсульту лише почало формуватися, від початку симптомів минуло лише 2 години. У жінки діагностували ішемічний інсульт.

Пацієнтку привезли до лікарні у межах терапевтичного вікна, до 4,5 год від початку появи перших симптомів. Цей час є найефективнішим для медикаментозного лікування. При інсульті кожної хвилини гине 2 млн нервових клітин, тому час є дуже цінним, щоб запобігти незворотнім процесам у мозку.

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«Завдяки тому, що пацієнтку вчасно доставили до лікарні, ми змогли провести їй тромболітичну терапію, на яку вона відреагувала позитивною динамікою. Спочатку пацієнтка не могла самостійно ковтати і їй встановили назогастральний зонд. На четвертий день, після роботи з реабілітологом, його забрали. Вона почала сідати, вставати з допомогою, поступово відновлюється мова», – каже неврологиня Мар'яна Аверчук.

Львів’янку уже виписали додому, де на неї чекає ще місяць стаціонарного відновлення. За місяць-другий, кажуть у лікарні, вона має повернутися до звичайного життя.