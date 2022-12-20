З ниркою дівчинки усе буде гаразд

Лікарі двох львівських лікарень св. Миколая і св. Пантелеймона з допомогою робота Da Vinci прооперували 8-річну дівчинку з Вінниці з вадою нирок. Роботизовану пієлопластику дитині в Україні виконали вперше. Оперативне втручання проводили під час повітряної тривоги та при світлі від генератора, але операція пройшла успішно, повідомили в лікарні.

Маринка з Вінниці. Їй – 8 років. У неї діагностували гідронефроз: через патологічне звуження судини сеча повністю не виходила з нирки. Без хірургічного втручання з часом дівчинка могла втратити нирку.

Маринка зі своїми рятівниками дятячими хірургами Андрієм Дворакевичем, Олександром Калінчуком та урологом Дмитром Шевчуком

Це вроджена вада. Та вісім років вона ніяк не проявлялася. Ваду виявили випадково, під час планового УЗД.

Аби провести оперативне втручання максимально безпечно і мінімально травматично, львівські хірурги задіяли робот Da Vinci.

«До черевної порожнини хірурги дісталися через три маленькі проколи. Завели туди відеокамеру. Виділили збиральну систему нирки. Побачили, що на сечові шляхи сильно тиснула частина ниркових судин. Тоді виконали пієлопластику – сформували новий канал таким чином, щоб судини не перешкоджали сечовидільним процесам», – сказано у повідомленні.

До складу операційної бригади увійшли дитячі хірурги лікарні св. Миколая Андрій Дворакевич, Олександр Калінчук та уролог Дмитро Шевчук та хірурги лікарні св. Пантелеймона Артур Гураєвський, Андрій Стасишин та Андрій Гураєвський.

Роботизована пієлопластика, кажуть у лікарні, найсучасніший і найшвидший метод лікування гідронефрозу. Система Da Vinci дозволяє мінімізувати травматизацію та крововтрату під час хірургічного втручання, скоротити перебування пацієнта в лікарні та пришвидшити реабілітаційний період.

Зараз дівчинка почувається добре. Їй встановили стент – циліндричну конструкцію для розширення сечоводу, з яким вона ходитиме місяць. У подальшому її видалять цистоскопічно під короткою седацією.