Хірурги під час операції у режимі 3D

У лікарні св. Луки у режимі 3D прооперували 20-річну дівчину, у якої виявили пухлину наднирника. На другу добу після операції пацієнтка поїхала додому.

«Надточні лапароскопічні 3D-операції – вже у лікарнях Першого медоб'єднання Львова Лише три проколи – і на великих моніторах хірурги можуть бачити об'ємне зображення оперованої ділянки із 20-тикратним збільшенням. В лікарні Святого Луки однією з перших в режимі 3D спеціалісти прооперували 20-річну Оксану», – повідомили в лікарні.

Львів‘янка звернулась до лікарів зі скаргами на підвищення артеріального тиску, головні болі та слабкість. За результатами обстежень у неї виявили гормональні порушення. І після більш детальної комп’ютерної томографії у пацієнтки діагностували пухлину наднирника. Вихід один – оперувати.

Аби видалити новоутвір з лівого наднирника, команда хірругів виконала уже звичних три проколи, аби ввести хірургічне нове обладнання з мінікамерою в ділянку втручання. Далі – збільшене об’ємне зображення відобразилось на моніторі.

За словами завідувача хірургічного відділення лікарні Святого Луки Віталія Колодія, лапароскопічні стійки дають ідеальну візуалізацію.

Післяопераційний період минув без ускладнень та на другу добу після операції Оксана поїхала додому.

Такі лапароскопічні стійкт, кажуть у лікарні, останнє покоління медичного обладнання для проведення малотравматичних втручань. Серед переваг – зображення з великою роздільною здатністю full HD або 4k, об'ємністю та реалістичністю картинки. А це дає змогу хірургам проводити надточні «ювелірні» втручання.