Операція пройшла успішно, пацієнт почувається добре

Кардіохірурги лікарні св. Пантелеймона (колишня лікарня швидкої медичної допомоги) вперше у Західній Україні провели трансплантацію стовбурових клітин пацієнту з серцевою недостатністю методом Putting Stem Cell to epicardium. Під час оперативного втручання львівським колегам допомагав французький кардіохірург Філіп Менаше, повідомили 27 липня у лікарні.

69-річний мешканець Тернопільської області останні два роки скаржився на задишку, біль у ділянці серця та набряки нижніх кінцівок. У Львові пацієнта обстежили і встановили діагноз: ішемічна хвороба серця, багатосудинне ураження коронарних артерій та недостатність аортального клапана важкого ступеня. Єдиним виходом для порятунку життя було хірургічне втручання.

«Спеціалісти Центру серця та судин відділення кардіохірургії та трансплантації серця провели шунтування коронарних артерій та протезування аортального клапана. А для пришвидшення регенерації серцевого м'яза хворому додатково застосували новітню методику Putting Stem Cell to epicardium: імплантували стовбурові клітини за допомогою спеціального біо-матрикса з активаторами їхнього росту. Цю частину операції допоміг провести Філіп Менаше. Самі ж клітини було взято з кісткового мозку грудини пацієнта», – сказано у повідомленні.

Опкерація пройшла успішно, пацієнт почувається добре.

Професор Філіп Менаше – кардіохірург, один з небагатьох, хто почав досліджувати клітинну терапію для лікування серцевої недостатності. Зараз він є професором торакальної та серцево-судинної хірургії в Університеті Паризького Декарта, керівником відділення хірургії серцевої недостатності Hôpital Europeen Georges Pompidou та директором лабораторії INSERM, яка займається клітинною терапією серцево-судинних захворювань.

Спільно з французьким кардіохірургом пацієнта оперували завідувач відділення кардіохірургії та трансплантації серця Роман Домашич , кардіохірурги Ігор Гуменний та Віктор Титюк, анестезіологиня Юлія Пирог, анестезистка Лілія Кузьмак та медична сестра Юлія Берчун.