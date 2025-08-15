Львівські медики врятували двох передчасно народжених немовлят із важкими ускладненнями
Діти народилися на 34 тижні вагітності
Команда лікарів Центру дитячої медицини лікарні «Охматдит» успішно виходила двох немовлят, які народилися передчасно. Окрмі того, діти мали важкі ускладнення, що загрожували їхньому життю. Про це у п’ятницю, 15 серпня, повідомили у Львівській ОВА.
Діти народилися на 34 тижні вагітності у пологовому будинку Львівщини: дівчинка важила два кг, а її братик – півтора кг. Через критичний стан їх терміново перевезли до реанімації Центру дитячої медицини лікарні «Охматдит».
Малюкам поставили діагнози сепсис та гіпоксично-ішемічна енцефалопатія, а у хлопчика виявили ще й некротичний ентероколіт.
«Перші тижні вони провели у відділенні інтенсивної терапії новонароджених, а згодом – у відділенні постінтенсивного виходжування. Завдяки професійній турботі лікарів діти подолали критичний стан без наслідків недоношеності», – йдеться в повідомленні.
Зараз, у 10 місяців, Соломійка важить майже дев’ять кг, а Владислав – десять кг, і вони впевнено наздоганяють однолітків. Нещодавно родина знову звернулася до Центру через пневмонію у хлопчика та вірусну інфекцію у дівчинки. Лікарі провели лікування, і нині малюки почуваються добре.