Команда лікарів Центру дитячої медицини лікарні «Охматдит» успішно виходила двох немовлят, які народилися передчасно. Окрмі того, діти мали важкі ускладнення, що загрожували їхньому життю. Про це у п’ятницю, 15 серпня, повідомили у Львівській ОВА.

Діти народилися на 34 тижні вагітності у пологовому будинку Львівщини: дівчинка важила два кг, а її братик – півтора кг. Через критичний стан їх терміново перевезли до реанімації Центру дитячої медицини лікарні «Охматдит».

Малюкам поставили діагнози сепсис та гіпоксично-ішемічна енцефалопатія, а у хлопчика виявили ще й некротичний ентероколіт.

«Перші тижні вони провели у відділенні інтенсивної терапії новонароджених, а згодом – у відділенні постінтенсивного виходжування. Завдяки професійній турботі лікарів діти подолали критичний стан без наслідків недоношеності», – йдеться в повідомленні.

Зараз, у 10 місяців, Соломійка важить майже дев’ять кг, а Владислав – десять кг, і вони впевнено наздоганяють однолітків. Нещодавно родина знову звернулася до Центру через пневмонію у хлопчика та вірусну інфекцію у дівчинки. Лікарі провели лікування, і нині малюки почуваються добре.