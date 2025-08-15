Мешканка села Фаринки Камінь-Каширського району народила на 26-му тижні вагітності

Спеціалісти Волинської обласної дитячої клінічної лікарні виходили немовля, що народилося з вагою лише 550 г. Дівчинка два місяці провела у реанімації, ще три – на стаціонарному лікуванні. Нині вона здорова та добре розвивається. Про це повідомила 15 серпня пресслужба медзакладу у фейсбуці.

За інформацією лікарів, у червні 2024 року в мешканки села Фаринки Камінь-Каширського району розпочалися передчасні пологи на 26-му тижні вагітності. Жінка народила дівчинку, яка важила лише 550 г і мала 32 см зросту.

«Міланка Гут перебувала два місяці у реанімації та 110 днів на стаціонарі Волинського обласного перинатального центру. Дівчинка потребувала дихальної підтримки, зокрема, на штучній вентиляції легень, адже дихати самостійно через незрілість легень вона не могла. Не могла самостійно і їсти: спочатку отримувала парентеральне харчування (через внутрішньовенне введення поживних речовин), пізніше харчувалася через зонд», – зазначають лікарі.

У відділенні неонатології, куди Мілану перевели на подальше виходжування, з допомогою медиків і мами вона навчилася дихати без респіраторної підтримки, самостійно смоктати, засвоювати їжу. Дівчинка добре набирала вагу та росла, адже лікарі постійно коригували її харчування.

В 1 рік і 1 місяць дівчинка самостійно сидить, встає, ходить біля опори, сміється та починає говорити. Як зазначають у медзакладі, за фізичним розвитком дівчинки продовжуватимуть спостерігати щонайменше до трьох років.