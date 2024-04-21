Відео патрульні поліцейські побачили у місцевому пабліку

У неділю, 21 квітня, львівські патрульні розшукали і оштрафували водія автомобіля Porsche Taycan, який виставив у соцмережі відео, як він порушує ПДР. Про це повідомили у патрульній поліції Львівської області.

Зазначається, що водій похизувався в соцмережах, як він, керуючи автомобілем Porsche Taycan, рухається смугою громадського транспорту на вул. Чорновола у Львові. Відео патрульні поліцейські побачили у Telegram-каналі ZAHIDWTF 24/7.

Патрульні виявили транспортний засіб на вул. Малоголосківській. 28-річного водія притягнули до відповідальності. Інспектори винесли об’єднану постанову за ч. 2 ст. 122 (Користування під час руху автомобіля засобами зв‘язку) та ч. 3 ст. 122 (Порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів) КУпАП. У такому випадку водій платитиме штраф за більш серйозне правопорушення серед вчинениих – 680 грн.