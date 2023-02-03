Патрульних викликав друг постраждалого

Патрульні Віталій Муха і Михайло Тремко врятували 41-річного львів’янина, який хотів накласти на себе руки і порізав вени. Вони встигли приїхати і зупинити кровотечу до того, як втрата крові стала критичною.

Як розповіли у прес-службі патрульної поліції Львівської області, про наміри чоловіка на самогубство поліції повідомив друг постраждалого. Він розповів, що товариш не відповідає на дзвінки і невідомо, де перебуває.

Поліцейські виїхали за адресою проживання чоловіка і через прочинені двері помешкання побачили на підлозі непритомного закривавленого чоловіка. Під час огляду 41-річного львів'янина патрульні виявили поріз на руці. Вони негайно наклали турнікет, щоб зупинити кровотечу, привели чоловіка до тями та викликали медиків. На місці події патрульні знайшли прощальну записку.

Дочекавшись медиків, патрульні передали їм чоловіка та супроводили карету швидкої до лікарні.