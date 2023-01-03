Поліцейський виштовхав на вулицю авто, у якому перебував непритомний чоловік

У селі Боголюби біля Луцька поліцейський офіцер громади врятував самогубця, який отруївся вихлопними газами у гаражі. Про інцидент правоохоронець дізнався від дружини чоловіка – вона повідомила, що він зачинився у гаражі та завів двигун авто. Поліцейський швидко приїхав на місце, зайшов у приміщення та виштовхав легковик на вулицю. Відомо, що потерпілий на той момент вже був непритомний, але після надання медичної допомоги його стан стабілізувався.

Як повідомляє прес-служба поліції Волині, інцидент стався близько 18:00 у понеділок, 2 січня. До поліцейського офіцера Заборольської громади звернулася мешканка села Боголюби. Вона повідомила, що її чоловік намагається вчинити самогубство – він зачинився у гаражі зсередини, завів двигун авто та може отруїтися вихлопними газами.

«Правоохоронець одразу виїхав на вказане місце та з дозволу власниці відчинив двері гаража. Потрапивши у приміщення, поліцейський побачив чоловіка всередині авто вже без свідомості. Він виштовхав транспортний засіб на вулицю, виніс чоловіка на свіже повітря і до приїзду швидкої надав йому першу медичну допомогу», – повідомляють обставини інциденту в поліції.

Правоохоронці також опублікували відео з нагрудної камери поліцейського, на якому видно, як він виштовхав авто з гаража.

Відомо, що життя чоловіка вдалося врятувати. Наразі постраждалий перебуває під наглядом медиків.