Львівські патрульні врятували нетверезого туриста, який заснув на підвіконні 7-го поверху готелю

Чоловік заснув, сидячи на підвіконні 7-го поверху готелю

Випадок стався у суботу ввечері на вул. Науковій. Небайдужий львів’янин повідомив у поліцію про те, що на 7-му поверсі на підвіконні готелю, який розташований навпроти його будинку, звісивши ноги вниз, сидить чоловік.

«Чоловік із будинку навпроти побачив, як на останньому поверсі готелю, звісивши ноги через вікно, на зовнішньому підвіконні сидить невідомий із закритими очима. Патрульні не гаючи часу приїхали на місце і піднялися сходами з працівником готелю на 7-ий поверх. У кінці коридору поліцейські побачили у вікні силует чоловіка, який сидів на підвіконні. Патрульні затягли чоловіка всередину», – повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівщини.

Патрульні з’ясували, що нетверезий 22-річний білорус посварився з дівчиною і не хотів йти до номера. Він сів на підвіконня, де й заснув.

Патрульні провели чоловіка до номера, порозмовляли з дівчиною та переконалися, що все добре.

У поліції не повідомили, у якому готелі сталася подія. Проте, як стало відомо ZAXID.NET із власних джерел, йдеться про готель «Супутник», що розташований на перехресті вулиць Княгині Ольги та Наукової.