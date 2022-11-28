Львівські патрульні врятували чоловіка, який намагався стрибнути із мосту. Після довгих перемовин інспектори відрадили 36-річного чоловіка робити дурниці, вмовили його злізти і передали медикам.

Про наміри 36-річного львів’янина у поліцію повідомила його мама. Вона сказала, що син серед ночі взяв мотузку і сказав, що хоче вкоротити собі віку. Жінка не знала, куди саме пішов син, поліцейські розпочали пошуки з вулиці Миргородської.

Заступник командира роти Мар’ян Ревакович та його напарник Володимир Степаняк помітили чоловіка за поручнями мосту над залізничним полотном.

«Непомітно піднявшись на шляхопровід, патрульні почали відмовляти громадянина від необдуманого вчинку. На допомогу колегам приїхали колеги Василь Тарнавський, Олег Каблучков і Юлія Гембич. 36-річний львів’янин не дозволяв поліцейським наближатися до себе і хотів, аби вони їхали на інші завдання», – розповіли у патрульній поліції.

Після довгих перемовин поліцейським вдалось вмовити чоловіка перелізти у безпечне місце. Його передали медикам.