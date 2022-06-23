Дівчина перебувала за кермом у стані наркотичного сп'яніння

У середу, 22 червня, у Львові патрульні затримали 22-річну уродженку Луганщини за кермом у стані наркотичного сп’яніння.

У патрульній поліції Львівщини розповіли, що близько 19:00 на вул. Мечникова патрульні зупинили автомобіль Mercedes-Benz Е260. За кермом перебувала 22-річна уродженка Луганської області.

У неї виявили ознаки наркотичного сп'яніння. Перевірка в медичному закладі підтвердила це. На молоду жінку склали протокол за керування транспортним засобом у стані сп’яніння (ч.1 ст. 130 КУпАП).

22-річна порушниця позбулася водійського посвідчення в той же день, що й отримала документ

У патрульній поліції зазначили, що водійка саме в той день, за три години до зупинки, обміняла посвідчення, яке видають на два роки, на нове. Так сталося, що луганчанка втратила водійські права у той же день, що і отримала.

За даними ZAXID.NET, медики встановили у 22-річної водійки факт вживання марихуани.