Львівські податківці виявили три незареєстрованих АЗС з дизпаливом сумнівного походження

Загальна сума описаного і вилученого майна складає понад 2,3 млн грн

У перші дні січня 2018 року податкові міліціонери Головного управління ДФС у Львівській області здійснили профілактичні заходи з виявлення незаконних АЗС в межах спеціальної операції «Акциз-2018» на Львівщині. Про це інформує прес-служба ДФС у Львівській області.

Як зазначається, 2 січня працівниками податкової міліції припинено діяльність незаконної АЗС у місті Кам’янка-Бузька, на якій здійснювалась незаконна реалізація не облікованих паливно-мастильних матеріалів, нафтопродуктів сумнівного походження без відповідних дозвільних документів. В результаті проведених заходів описано та вилучено автозаправний комплекс орієнтовною вартістю 100 тис. грн та дизпаливо вартістю у майже 200 тис. грн.

3 січня працівники ДФС припинили незаконну діяльність АЗС у Стрийському районі. Податківці описали та вилучили автозаправний комплекс орієнтовною вартістю 200 тис. грн, дизпаливо орієнтовною вартістю 1,5 млн грн та понад 32 тис. грн готівкових коштів від незаконної торгівлі дизпаливом.

У цей же день у Яворівському районі податкові міліціонери описали автозаправний комплекс орієнтовною вартістю 100 тис.грн. та дизпаливо орієнтовною вартістю 260 тис. грн.

За всіма фактами вилучення склали протоколи за ч.1 ст.164 Кодексу України про адміністративні правопорушення, які скерували до суду. Загальна сума описаного і вилученого майна складає понад 2,3 млн грн, в тому числі близько 2 млн грн дизпалива невідомого походження.