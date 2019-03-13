Львівські поліцейські шукають водія вантажівки, що збив двох пішоходів і втік

Правоохоронці розшукують водія вантажівки

Дорожньо-транспортна пригода сталася у вівторок, 12 березня, близько 22:38 у Львові на вул. Угорській. Водій вантажного автомобіля заднім ходом здійснив наїзд на двох пішоходів і опісля покинув місце події. Внаслідок ДТП двоє львів’ян віком 59 та 92 роки отримали травми.

«Попередньо встановлено, що невідомий водій, керуючи вантажним автомобілем, рухаючись заднім ходом, скоїв наїзд на пішоходів – львів’ян віком 59 та 92 роки. Внаслідок наїзду пішоходи отримали тілесні ушкодження. Водій покинув місце події», – повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції Львівщини.

Правоохоронці просять зголоситись на оперативну лінію 102 очевидців цієї дорожньо-транспортної пригоди, або тих, хто володіє інформацією, що допоможе встановити особу водія-втікача.