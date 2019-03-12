У Львові суд звільнив від покарання 18-річного водія, що збив трьох пішоходів

Унаслідок ДТП загинула 70-річна жінка

СуспільствоСофія Лазуркевич, 12 березня20610

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У Львові суд звільнив від покарання 18-річного водія, що збив трьох пішоходів
фото поліції
У ДТП на вул. Пасічній загинула 70-річна жінка

Личаківський районний суд Львова визнав винним водія, що збив трьох пішоходів на вул. Пасічній влітку 2018 року. Унаслідок аварії загинула 70-річна жінка, також 35-річна жінка та 11-річний хлопчик отримали тілесні ушкодження. Однак, винуватця ДТП звільнили від відбування покарання, призначивши йому два роки іспитового терміну.

18-річний водій керував автомобілем ВАЗ-21099 та їхав зі швидкістю 83 км/год. Приблизно о 21:00 7 серпня він збив трьох людей, що переходили дорогу на вул. Пасічній. Унаслідок ДТП 70-річна жінка загинула на місці події, а 35-річну жінку з 11-річним хлопчиком доставили у лікарню з тілесними ушкодженнями. Люди переходили дорогу у недозволеному місці.

Під час судового засідання водій визнав свою провину у вчиненні аварії та пояснив, що він не бачив пішоходів. Потерпілі також заявили, що не мають претензій до водія.

Відтак суддя Світлана Леньо визнала водія винним у вчиненні ДТП, однак звільнила від відбування покарання, призначивши йому два роки іспитового терміну.

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