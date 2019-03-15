Львівські школярі відпочиватимуть на весняних канікулах за різним графіком

СуспільствоОрися Шиян, 15 березня13310

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Весняні канікули у львівських школах відбуватимуться за графіком, який кожен навчальний заклад визначав індивідуально. Одні школярі відпочиватимуть тиждень в кінці березня, інші – на початку квітня або у другий тиждень місяця.

Зокрема, управління освіти ЛМР надало повний перелік шкіл та тривалість канікул у них:

Заклади загальної середньої освіти Галицького та Франківського районів

Назва закладу освіти

Термін проведення весняних канікул

Львівська академічна гімназія

27.03.2019 — 31.03.2019

Львівська лінгвістична гімназія

25.03.2019 — 31.03.2019

Львівська класична гімназія

27.03.2019 — 29.03.2019

Ліцей № 2

08.04.2019 — 12.04.2019

ЛДК СЗШ № 3

08.04.2019 — 12.04.2019

Ліцей № 5

25.03.2019 — 29.03.2019

ЛСШ І ст. № 4

25.03.2019 — 31.03.2019

СЗШ № 9

08.04.2019 — 12.04.2019

СЗШ № 10

25.03.2019 — 29.03.2019

СЗШ № 17

08.04.2019 — 12.04.2019

СЗШ № 27

08.04.2019 — 12.04.2019

Ліцей № 28

25.03.2019 — 29.03.2019

СЗШ № 31

08.04.2019 — 12.04.2019

СЗШ № 34

08.03.2019 — 12.03.2019

СЗШ І-ІІІ ст. № 36

01.04.2019 — 05.04.2019

Ліцей № 45

25.03.2019 — 29.03.2019

Ліцей № 46

01.04.2019 — 05.04.2019

СЗШ № 48

08.04.2019 — 12.04.2019

СЗШ І-ІІІ ст. № 50

25.03.2019 — 01.04.2019

Ліцей № 51

08.04.2019 — 12.04.2019

ССЗШ № 52

25.03.2019 — 31.03.2019

СЗШ № 55

08.04.2019 — 12.04.2019

СЗШ № 62

25.03.2019 — 29.03.2019

Ліцей № 66

26.03.2019 — 01.04.2019

ЗЗСО № 87

08.04.2019 — 12.04.2019

Ліцей «Галицький»

08.04.2019 — 12.04.2019

ЛСЗШ східних мов та східних бойових мистецтв «Будокан»

27.04.2019 — 10.05.2019

Ліцей ім. В. Стуса

08.04.2019 — 14.04.2019

Ліцей ім. І. Пулюя

25.03.2019 — 01.04.2019

Ліцей ім. В. Симоненка

08.04.2019 — 12.04.2019

Ліцей «Європейський»

01.04.2019 — 05.04.2019

ЛСЗШ І-ІІ ст. «Школа Радості»

25.03.2019 — 29.03.2019

Ліцей «Надія»

25.03.2019 — 29.03.2019

ЛСЗШ І ст. «Джерельце»

25.03.2019 — 01.04.2019

ЛНВК Садок-школа «Малюк»

25.03.2019 — 29.03.2019

Заклади загальної середньої освіти Сихівського та Личаківського районів

ЗШ «Дивосвіт»

25.03.2019−01.04.2019

ЗШ «Первоцвіт»

08.04.2019−12.04.2019

НВК «Софія»

08.04.2019−12.04.2019

Ліцей «Сихівський»

01.04.2019−05.04.2019

Ліцей «Оріяна»

01.04.2019−05.04.2019

НВК «Шептицьких

08.04.2019−12.04.2019

Гімназія «Тривіта»

01.04.2019−05.04.2019

СЗШ № 1

01.04.2019−05.04.2019

СЗШ № 13

01.04.2019−05.04.2019

СЗШ № 32

08.04.2019−12.04.2019

Ліцей «Інтелект»

08.04.2019−12.04.2019

СЗШ № 72

01.04.2019−05.04.2019

СЗШ № 73

08.04.2019−12.04.2019

СЗШ № 84

01.04.2019−05.04.2019

СЗШ № 86

08.04.2019−12.04.2019

СЗШ № 90

08.04.2019−12.04.2019

Ліцей № 93

25.03.2019−29.03.2019

СЗШ № 95

01.04.2019−05.04.2019

СЗШ № 96

01.04.2019−05.04.2019

СЗШ № 98

25.03.2019−29.03.2019

СЗШ № 6

26.03.2019−01.04.2019

СЗШ № 7

08.04.2019−12.04.2019

Ліцей № 8

25.03.2019−29.03.2019

СЗШ «Лідер»

11.03.2019−15.03.2019,

24.04.2019−26.04.2019

Ліцей № 21

25.03.2019−31.03.2019

СЗШ № 24

09.04.2019−12.04.2019, 22.04.2019

СЗШ № 29

01.04.2019−05.04.2019

Ліцей № 37

08.04.2019−12.04.2019

СЗШ № 42

25.03.2019−29.03.2019

СЗШ № 47

25.03.2019−31.03.2019

СЗШ № 49

08.04.2019−12.04.2019

СЗШ № 63

25.03.2019−31.03.2019

СЗШ № 70

25.03.2019−31.03.2019

СЗШ № 71

08.04.2019−12.04.2019

СЗШ № 82

25.03.2019−31.03.2019

Ліцей «Львівський»

08.04.2019−12.04.2019

Ліцей «Просвіта»

08.04.2019−12.04.2019

СЗШ «Берегиня»

08.04.2019−12.04.2019

НВК «Дзвіночок»

08.04.2019−12.04.2019

НВК «Провесінь»

08.04.2019−12.04.2019

Заклади загальної середньої освіти Шевченківського та Залізничного районів

СЗШ № 20

01.04.2019−05.04.2019

СЗШ № 22 ім. В. Стефаника

26.03.2019−01.04.2019

СЗШ № 23

26.03.2019−01.04.2019

СЗШ № 30

08.04.2019−12.04.2019

СЗШ № 33

08.04.2019−12.04.2019

Ліцей № 38

01.04.2019−05.04.2019

СЗШ № 41

01.04.2019−05.04.2019

СЗШ № 43

01.04.2019−05.04.2019

СЗШ № 44 ім. Т. Шевченка

25.03.2019−29.03.2019

ПШ № 53

01.04.2019−05.04.2019

ЛГ «Престиж»

01.04.2019−05.04.2019

СЗШ № 54 ім. К. Цісик

25.03.2019−29.03.2019

Ліцей № 57 ім. К. Данила

08.04.2019−12.04.2019

СЗШ № 78

25.03.2019−29.03.2019

Ліцей № 81 ім. П. Сагайдачного

25.03.2019−29.03.2019

ССЗШ № 91

01.04.2019−05.04.2019

СЗШ № 92

01.04.2019−05.04.2019

Ліцей № 94

01.04.2019−05.04.2019

СЗШ № 97

25.03.2019−29.03.2019

ССЗШ № 99

08.04.2019−12.04.2019

ССЗШ № 100

01.04.2019−05.04.2019

НВК «ШЕЛ»

25.04.2019−01.05.2019

ЛПГ

08.04.2019−12.04.2019

ШТЛ

08.04.2019−12.04.2019

Ліцей № 15

25.03.2019−29.03.2019

Ліцей № 18

25.03.2019−29.03.2019

СЗШ № 40

25.03.2019−29.03.2019

СЗШ № 60

25.03.2019−29.03.2019

СЗШ № 65

08.04.2019−12.04.2019

СЗШ № 67

25.03.2019−29.03.2019

СЗШ № 68

25.03.2019−29.03.2019

СЗШ № 74

08.04.2019−12.04.2019

Ліцей № 75 ім. Лесі Українки

25.03.2019−29.03.2019

СЗШ № 77

25.03.2019−29.03.2019

Ліцей «Гроно»

25.03.2019−29.03.2019

ЛГ «Євшан»

08.04.2019−12.04.2019

ЛУГГ ім. О. Степанівни

08.04.2019−12.04.2019

ЛХЛ

25.03.2019−29.03.2019

ЛФМЛ

07.03.2019−09.03.2019

25.04.2019−30.04.2019

ПШ «Арніка»

25.03.2019−29.03.2019

ПШ «Один, два, три»

08.04.2019−12.04.2019

ПШ «Світанок»

08.04.2019−12.04.2019
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