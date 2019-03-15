Львівські школярі відпочиватимуть на весняних канікулах за різним графіком

Весняні канікули у львівських школах відбуватимуться за графіком, який кожен навчальний заклад визначав індивідуально. Одні школярі відпочиватимуть тиждень в кінці березня, інші – на початку квітня або у другий тиждень місяця.

Зокрема, управління освіти ЛМР надало повний перелік шкіл та тривалість канікул у них: