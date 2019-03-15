Львівські школярі відпочиватимуть на весняних канікулах за різним графіком
Весняні канікули у львівських школах відбуватимуться за графіком, який кожен навчальний заклад визначав індивідуально. Одні школярі відпочиватимуть тиждень в кінці березня, інші – на початку квітня або у другий тиждень місяця.
Зокрема, управління освіти ЛМР надало повний перелік шкіл та тривалість канікул у них:
|
Заклади загальної середньої освіти Галицького та Франківського районів
|
|
№
|
Назва закладу освіти
|
Термін проведення весняних канікул
|
Львівська академічна гімназія
|
27.03.2019 — 31.03.2019
|
Львівська лінгвістична гімназія
|
25.03.2019 — 31.03.2019
|
Львівська класична гімназія
|
27.03.2019 — 29.03.2019
|
Ліцей № 2
|
08.04.2019 — 12.04.2019
|
ЛДК СЗШ № 3
|
08.04.2019 — 12.04.2019
|
Ліцей № 5
|
25.03.2019 — 29.03.2019
|
ЛСШ І ст. № 4
|
25.03.2019 — 31.03.2019
|
СЗШ № 9
|
08.04.2019 — 12.04.2019
|
СЗШ № 10
|
25.03.2019 — 29.03.2019
|
СЗШ № 17
|
08.04.2019 — 12.04.2019
|
СЗШ № 27
|
08.04.2019 — 12.04.2019
|
Ліцей № 28
|
25.03.2019 — 29.03.2019
|
СЗШ № 31
|
08.04.2019 — 12.04.2019
|
СЗШ № 34
|
08.03.2019 — 12.03.2019
|
СЗШ І-ІІІ ст. № 36
|
01.04.2019 — 05.04.2019
|
Ліцей № 45
|
25.03.2019 — 29.03.2019
|
Ліцей № 46
|
01.04.2019 — 05.04.2019
|
СЗШ № 48
|
08.04.2019 — 12.04.2019
|
СЗШ І-ІІІ ст. № 50
|
25.03.2019 — 01.04.2019
|
Ліцей № 51
|
08.04.2019 — 12.04.2019
|
ССЗШ № 52
|
25.03.2019 — 31.03.2019
|
СЗШ № 55
|
08.04.2019 — 12.04.2019
|
СЗШ № 62
|
25.03.2019 — 29.03.2019
|
Ліцей № 66
|
26.03.2019 — 01.04.2019
|
ЗЗСО № 87
|
08.04.2019 — 12.04.2019
|
Ліцей «Галицький»
|
08.04.2019 — 12.04.2019
|
ЛСЗШ східних мов та східних бойових мистецтв «Будокан»
|
27.04.2019 — 10.05.2019
|
Ліцей ім. В. Стуса
|
08.04.2019 — 14.04.2019
|
Ліцей ім. І. Пулюя
|
25.03.2019 — 01.04.2019
|
Ліцей ім. В. Симоненка
|
08.04.2019 — 12.04.2019
|
Ліцей «Європейський»
|
01.04.2019 — 05.04.2019
|
ЛСЗШ І-ІІ ст. «Школа Радості»
|
25.03.2019 — 29.03.2019
|
Ліцей «Надія»
|
25.03.2019 — 29.03.2019
|
ЛСЗШ І ст. «Джерельце»
|
25.03.2019 — 01.04.2019
|
ЛНВК Садок-школа «Малюк»
|
25.03.2019 — 29.03.2019
|
Заклади загальної середньої освіти Сихівського та Личаківського районів
|
|
ЗШ «Дивосвіт»
|
25.03.2019−01.04.2019
|
ЗШ «Первоцвіт»
|
08.04.2019−12.04.2019
|
НВК «Софія»
|
08.04.2019−12.04.2019
|
Ліцей «Сихівський»
|
01.04.2019−05.04.2019
|
Ліцей «Оріяна»
|
01.04.2019−05.04.2019
|
НВК «Шептицьких
|
08.04.2019−12.04.2019
|
Гімназія «Тривіта»
|
01.04.2019−05.04.2019
|
СЗШ № 1
|
01.04.2019−05.04.2019
|
СЗШ № 13
|
01.04.2019−05.04.2019
|
СЗШ № 32
|
08.04.2019−12.04.2019
|
Ліцей «Інтелект»
|
08.04.2019−12.04.2019
|
СЗШ № 72
|
01.04.2019−05.04.2019
|
СЗШ № 73
|
08.04.2019−12.04.2019
|
СЗШ № 84
|
01.04.2019−05.04.2019
|
СЗШ № 86
|
08.04.2019−12.04.2019
|
СЗШ № 90
|
08.04.2019−12.04.2019
|
Ліцей № 93
|
25.03.2019−29.03.2019
|
СЗШ № 95
|
01.04.2019−05.04.2019
|
СЗШ № 96
|
01.04.2019−05.04.2019
|
СЗШ № 98
|
25.03.2019−29.03.2019
|
СЗШ № 6
|
26.03.2019−01.04.2019
|
СЗШ № 7
|
08.04.2019−12.04.2019
|
Ліцей № 8
|
25.03.2019−29.03.2019
|
СЗШ «Лідер»
|
11.03.2019−15.03.2019,
24.04.2019−26.04.2019
|
Ліцей № 21
|
25.03.2019−31.03.2019
|
СЗШ № 24
|
09.04.2019−12.04.2019, 22.04.2019
|
СЗШ № 29
|
01.04.2019−05.04.2019
|
Ліцей № 37
|
08.04.2019−12.04.2019
|
СЗШ № 42
|
25.03.2019−29.03.2019
|
СЗШ № 47
|
25.03.2019−31.03.2019
|
СЗШ № 49
|
08.04.2019−12.04.2019
|
СЗШ № 63
|
25.03.2019−31.03.2019
|
СЗШ № 70
|
25.03.2019−31.03.2019
|
СЗШ № 71
|
08.04.2019−12.04.2019
|
СЗШ № 82
|
25.03.2019−31.03.2019
|
Ліцей «Львівський»
|
08.04.2019−12.04.2019
|
Ліцей «Просвіта»
|
08.04.2019−12.04.2019
|
СЗШ «Берегиня»
|
08.04.2019−12.04.2019
|
НВК «Дзвіночок»
|
08.04.2019−12.04.2019
|
НВК «Провесінь»
|
08.04.2019−12.04.2019
|
Заклади загальної середньої освіти Шевченківського та Залізничного районів
|
|
СЗШ № 20
|
01.04.2019−05.04.2019
|
СЗШ № 22 ім. В. Стефаника
|
26.03.2019−01.04.2019
|
СЗШ № 23
|
26.03.2019−01.04.2019
|
СЗШ № 30
|
08.04.2019−12.04.2019
|
СЗШ № 33
|
08.04.2019−12.04.2019
|
Ліцей № 38
|
01.04.2019−05.04.2019
|
СЗШ № 41
|
01.04.2019−05.04.2019
|
СЗШ № 43
|
01.04.2019−05.04.2019
|
СЗШ № 44 ім. Т. Шевченка
|
25.03.2019−29.03.2019
|
ПШ № 53
|
01.04.2019−05.04.2019
|
ЛГ «Престиж»
|
01.04.2019−05.04.2019
|
СЗШ № 54 ім. К. Цісик
|
25.03.2019−29.03.2019
|
Ліцей № 57 ім. К. Данила
|
08.04.2019−12.04.2019
|
СЗШ № 78
|
25.03.2019−29.03.2019
|
Ліцей № 81 ім. П. Сагайдачного
|
25.03.2019−29.03.2019
|
ССЗШ № 91
|
01.04.2019−05.04.2019
|
СЗШ № 92
|
01.04.2019−05.04.2019
|
Ліцей № 94
|
01.04.2019−05.04.2019
|
СЗШ № 97
|
25.03.2019−29.03.2019
|
ССЗШ № 99
|
08.04.2019−12.04.2019
|
ССЗШ № 100
|
01.04.2019−05.04.2019
|
НВК «ШЕЛ»
|
25.04.2019−01.05.2019
|
ЛПГ
|
08.04.2019−12.04.2019
|
ШТЛ
|
08.04.2019−12.04.2019
|
Ліцей № 15
|
25.03.2019−29.03.2019
|
Ліцей № 18
|
25.03.2019−29.03.2019
|
СЗШ № 40
|
25.03.2019−29.03.2019
|
СЗШ № 60
|
25.03.2019−29.03.2019
|
СЗШ № 65
|
08.04.2019−12.04.2019
|
СЗШ № 67
|
25.03.2019−29.03.2019
|
СЗШ № 68
|
25.03.2019−29.03.2019
|
СЗШ № 74
|
08.04.2019−12.04.2019
|
Ліцей № 75 ім. Лесі Українки
|
25.03.2019−29.03.2019
|
СЗШ № 77
|
25.03.2019−29.03.2019
|
Ліцей «Гроно»
|
25.03.2019−29.03.2019
|
ЛГ «Євшан»
|
08.04.2019−12.04.2019
|
ЛУГГ ім. О. Степанівни
|
08.04.2019−12.04.2019
|
ЛХЛ
|
25.03.2019−29.03.2019
|
ЛФМЛ
|
07.03.2019−09.03.2019
25.04.2019−30.04.2019
|
ПШ «Арніка»
|
25.03.2019−29.03.2019
|
ПШ «Один, два, три»
|
08.04.2019−12.04.2019
|
ПШ «Світанок»
|
08.04.2019−12.04.2019