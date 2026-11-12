На Львівщині прогнозують сильні дощі з мокрим снігом, а також місцями слабкі хуртовини

У п’ятницю, 13 листопада, у Львові та на Львівщині прогнозують сильні дощі з мокрим снігом, а також пориви вітру та місцями слабкі хуртовини. Детальний прогноз погоди оприлюднили синоптики Львівського гідрометцентру.

Прогноз для Львівської області: 13 листопада буде хмарно. Прогнозують значний дощ з переходом в мокрий сніг, вночі та вранці сильні опади. Вдень слабке налипання мокрого снігу, на окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом на західний, 9–14 м/с, місцями пориви 15–20 м/с, вдень слабкі хуртовини. Температура вночі становитиме 3–8°С тепла, а вдень потепліє до 5–10°С тепла.

Прогноз для Львова: 13 листопада у місті також буде хмарно. Очікується значний дощ з переходом в мокрий сніг. Вдень слабке налипання мокрого снігу, на окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом на західний, 9–14 м/с, вранці та вдень пориви 15–20 м/с, слабка хуртовина. Температура вночі 4–6°С тепла, а вдень 7–9°С тепла.

Раніше синоптики оприлюднили детальний прогноз по областях до 17 листопада. Довгоочікуване потепління прийде в Україну уже 13 листопада, але не всі області відчують покращення погоди.

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