Львівські синоптики попередили про зміну погоди у Львові та області. Сильна спека до +33°С збережеться, втім майже щодня можливі дощі з грозою. Про це ZAXID.NET повідомили у Львівському гідрометцентрі.

У четвер, 17 серпня, у області очікується мінлива хмарність без істотних опадів, лише в другій половині дня місцями короткочасні дощі, грози. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°С, вдень 27-32°С тепла.

У пʼятницю, 18 серпня, синоптики прогнозують мінливу хмарність, місцями короткочасні дощі, грози. Температура вночі 14-19С°, вдень 27-32°С тепла.

У суботу, 19 серпня, очікується мінлива хмарність, у другій половині дня можливі дощі з грозою. Температура вночі 13-18°С, вдень 28-33°С тепла.

У неділю та понеділок, 20 і 21 серпня, у Львові прогнозують хмарну погоду з проясненнями, вдень місцями короткочасні дощі та грози. Температура вночі 13-18С° тепла, вдень 27-32С° тепла.