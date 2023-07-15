Тростина автономна і не потребує мобільного застосунку

Першокурсники бакалаврської програми «Інтернет речей» Національного університету «Львівська політехніка» створили розумну тростину Free Walk для людей, які частково втратили зір. Про це повідомляє dev.ua.

Студенти провели опитування серед слабозрячих і частково зрячих українців і з’ясували, що для них пріоритетом є повідомлення про сходи та бордюри. Тому у Free Walk встановлено датчик відстані внизу палиці – коли людина перебуває приблизно за 160 сантиметрів або за два кроки до перешкоди, датчик передає сигнал до ручки, де розташований моторчик, що починає вібрувати. Коли відстань до перешкоди менше кроку, то ручка починає видавати звук.

Тростина Free Walk також підтримує голосовий пошук, якщо людина забула, куди поклала її: у відповідь на свист на ній вмикається мелодія.

Палиця розбірна, завдяки спеціальній формі рівнобедреного трикутника її легко складати: ланки не перекручуються і датчики завжди в потрібному місці.

Прототип розумної палиці був надрукований на 3D-принтері й виготовлений із пластику. Наразі команда працює над збільшенням міцності та довговічності тростини та шукає виробника, який зможе виготовити її з алюмінію.

Студенти планують розпочати масове виробництво розумних тростин. Вони вже мають бізнес-план, знайшли постачальників мікрочипів із Німеччини та місце під офіс і склад для зберігання виробничих матеріалів. Команда також працює над залученням фінансування.

Проект Free Walk став фіналістом пілотного навчального проекту «Сприяння розвитку молодіжного підприємництва серед ВПО», де посів друге місце.

Найближчі аналоги Free Walk виробляються в Туреччині, але їхня тростина потребує мобільного застосунку для використання, а розробка львівських студентів працює автономно.