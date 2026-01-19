Операція пройшла успішно, пацієнт поволі стає активнішим

71-річному мешканцю Львівського району загрожувала ампутація ніг через повне перекриття артерій ніг атеросклеротичними бляшками. Утім, судинним хірургам Університетської лікарні ЛНМУ вдалося врятувати чоловікові кінцівки.

Останній рік 71-річний пацієнт Михайло був частим пацієнтом Університетської лікарні: переніс операцію на серці, урологи допомогли йому побороти онкологію нирок. І коли здавалося, що можна нарешті полегшено видихнути, у чоловіка почали боліти ноги. Біль був настільки сильний, що він не міг не тільки ходити, а й спати. Під час обстеження у нього діагностували надзвичайно тяжкі атеросклеротичні ураження артерій обох ніг, повідомили у лікарні.

Атеросклероз – це хронічне захворювання артерій, при якому на їхніх стінках утворюються холестеринові бляшки. Вони звужують просвіт судин, аж до повного перекриття, погіршують кровопостачання, призводячи до «голодування» тканин. У пацієнта артерії на ногах були повністю перекриті. З таким діагнозом чоловікові загрожувала ампутація ніг. Та судинні хірурги лікарні вирішили врятувати пацієнтові кінцівки. Вони створили обхідні шляхи для крові на обох ногах.

До складу операційної команди увійшли оперуючий судинний хірург Роман Трутяк, судинні хірурги Олег Щепітко, Анастасія Дорота, операційна медсестра Надія Кулеба, анестезіолог Роман Михальчук і анестезистка Ольга Ганас.

Пацієнт з судинним хірургом Романом Трутяком

Під час операції хірурги перекинули кровотік із лівої ноги на праву. Від лівого стегна над лоном створили тунель до правого стегна для штучної судини, яка має кровопостачати праву ногу. А щоб покращити кровопостачання лівої ноги, використали підшкірну вену та створили додатковий шлях кровотоку зі стегна до гомілки.

Операція пройшла вдало. Одномоментно судинні хірурги провели дві операції та врятували чоловікові обидві ноги. Післяопераційний період минув без ускладнень. У пацієнта перестали боліти ноги, рани добре гояться, врегулювався сон. Він поступово повертається до більш активного життя.