Львівський автобусний маршрут №49 у вересні передадуть комунальному АТП-1

СуспільствоІрина Рєвунова, сьогодні, 12:152071

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Львівський автобусний маршрут №49 у вересні передадуть комунальному АТП-1
фото Євгена Асауленка
Приватний перевізник «Успіх БМ» не зможе працювати на маршруті №49 через його нерентабельність

З 11 червня приватний перевізник «Успіх БМ» відновив роботу автобусного маршруту №49 (вул. Величковського – Приміський вокзал), який не курсував кілька місяців. Однак через нерентабельність маршруту перевізник не зможе його обслуговувати та передасть комунальному АТП-1. Про це повідомив заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради Андрій Білий, інформує прес-служба ЛМР.

Як зазначив Білий, результати аналізу роботи маршруту №49 після його відновлення, проведені управлінням транспорту ЛМР та громадськими активістами, показали, що маршрут збитковий.

«З 11 червня управління транспорту змусило компанію «Успіх БМ», яка мала б обслуговувати цей маршрут згідно останнього конкурсу, повернутися на маршрут в кількості двох машин. Ми домовилися, що спільно маємо визначити рівень рентабельності цього маршруту. За результатами аналізу кількох днів роботи ми побачили, що маршрут є збитковим. Приватний перевізник без додаткових компенсацій не готовий його обслуговувати», – сказав Білий.

За його словами, проведення конкурсу на визначення перевізника на маршрут № 49 нічого не змінить, адже імовірно, що жоден перевізник не візьме участь в конкурсі на цей маршрут.

«Тому ми пропрацювали з керівником АТП-1 і керівником управління транспорту можливість передати в обслуговування цей маршрут комунальному АТП. Наразі такої можливості ми не знайшли, але поставили чітку мету якнайшвидше передати цей маршрут на обслуговування АТП-1. Це відбудеться орієнтовно у вересні цього року. Це досить логічно, бо в літку пасажиропотік зменшується», – зазначив Білий.

Додамо, що станом на 15 червня на маршруті №49 курсують два автобуси привтаного перевзіника.

Водночас, для зручнішого добирання мешканців Рясного збільшили кількість автобусів на маршруті №6А і продовжили їх роботу до 22:00 (останній рейс з центру до Рясного).

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