Має бути добре

Громадський транспорт у Львові – одна з найбільших проблем, а скарги на роботу транспорту стабільно посідають перші місця в переліках скарг на міську «гарячу лінію». Торік у Львові розпочали роботу одразу над кількома масштабними проектами, які в найближчі три роки мали б кардинально змінити не лише роботу громадського транспорту, а й загалом підхід до пересувань у місті.

У середу, 13 червня, заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради Андрій Білий презентував плани розвитку транспорту у Львові на наступні роки. ZAXID.NET пояснює, які зміни запланували в мерії.

Що зараз не так із громадським транспортом у Львові?

За розрахунками мерії, протягом дня міський громадський транспорт перевозить близько мільйона пасажирів. «Є діаграма навантаження громадського транспорту по годинах. З 8:00 до 9:00 припадає найбільший пік навантаження на громадський транспорт. Тому ще о 7:30 ви можете сісти в автобус, а о 8:30 – вже ні. Це прослідковується дуже чітко по всіх напрямках. Проблема полягає в тому, що в певні пікові години всі їдуть і на машинах , і на трамваях, і на автобусах», – каже Андрій Білий.

Графік навантаження громадського транспорту (клікніть для збільшення зображення)

Одним з варіантів вирішення цього питання, на його думку, може стати зміна часу робочого дня. «Якщо хтось переведе робочий день на 8:00 або на 10:00, тоді навантаження на 09:00 буде меншим. Це один з напрямків. Також якщо ми будемо створювати центри в районах і будемо їхати не в центр Львова, а в певні офісні центри чи на робочі місця в мікрорайонах, тоді ми розподілимо потоки пасажирів», – прояснює Білий.

Однак все ж основна проблема – в нестачі громадського транспорту. Білий наводить статистку, згідно з якою, у 1989 році у Львові було понад 900 одиниць громадського транспорту всіх видів, а у 2017 – лише близько 630. «Ця проблема виникла не за рік. Це робота або неробота протягом десятків років по всій країні. І в цьому ми не дуже відрізняємось від інших міст», – каже він.

Особливо гостро нестачу громадського транспорту львів’яни відчувають у ранкові години пік з 07:00 до 10:00. «Близько 150 тис. пасажирів необхідно перевезти з 7:00 до 10:00. Це найбільше навантаження на громадський транспорт. Всього є 630 одиниць громадського транспорту. Ми порахували, скільки вони можуть перевезти пасажирів і побачили, що нам не вистачає близько 25 тис. пасажиромісць в наявному громадському транспорті. І це приблизно збігається з тим, що ми щодня бачимо на зупинках, коли не можемо сісти в громадський транспорт», – зазначає Білий.

Крім того, за його словами, мешканці хочуть мати якісний громадський транспорт, який вони бачили в ЄС, однак не готові платити за проїзд європейську ціну. До прикладу, зазначає Білий, у європейських містах проїзд коштує близько 1 євро, тоді як у Львові 5 грн, тобто близько 15 євроцентів. «Можливо, ми зараз маємо недостатньо особистих фінансів і не готові інвестувати у громадський транспорт, не готові платити більше грошей за більш якісний транспорт. Собівартість перевезення трамваєм «Електрон» точно не 5 грн», – додає він.

Що зміниться в громадському транспорті Львова в найближчі роки?

За словами Андрія Білого, у міській раді проблему транспорту у Львові розуміють і готові її вирішувати. Для цього мерія запланувала безпрецедентну закупівлю рухомого складу.

Вже цього року «Львівелектротранс» отримає 30 вживаних трамваїв Tatra з Німеччини. «Чому вживані? Тому що вони в 30 разів дешевші. За ціною одного нового трамвая можна купити 30 вживаних трамваїв, які до 10 років зможуть працювати і спрощувати добирання людей», – каже Білий.

Перші вживані трамваї з Німеччини планують доставити до Львова в серпні. Після цього вони ще мають пройти сертифікацію та заміну візків, адже Берліні колії ширші за львівські.

Крім того, найближчими місяцями оголосять тендер на придбання 50 нових тролейбусів, отримати які розраховують на початку 2019 року.

На придбання ж 150 нових великих автобусів на умовах лізингу комунальне АТП-1 вже уклало угоду. «Очікуємо до кінця року їх отримати і запустити на маршрут. Ви можете собі уявити, що це означає для команди АТП-1, яке це навантаження, щоб 150 автобусів правильно поставити, вибрати маршрути, знайти водіїв», – каже Білий.

Він також наголошує, що місто робить акцент саме на екологічному електротранспорті та великих 12-метрових автобусах, які мають низьку підлогу і зручні для пасажирів.

У наступному році заплановано придбання ще щонайменше 10 нових трамваїв та 100 автобусів.

Однак закупівлями комунального рухомого складу реформа львівського транспорту не обмежиться. «Ситуація з приватними перевізниками складалася роками. Зараз у нас є лише п’ять (автобусних, – ред.) перевізників. Але в кожного з них є так звані «орендарі», яких вони долучають на свої маршрути. І коли ми бачимо нестачу автобусів на певному маршруті, це може означати, що певний «орендар» («орендарем» може бути просто власник автобуса, який їздить як водій і зареєстрований як підприємець і отримує від пасажирів готівкові кошти), просто вирішив, що йому це більше нецікаво. Тут є проблема в тому, що ми не можемо на них впливати так, як ми хочемо», – говорить Білий.

Тож мерія працюватиме за двома паралельними напрямками: це збільшення рухомого складу на АТП-1 та розробка правильної моделі співпраці з приватними перевізниками, щоб вони могли оновлювати свої автобуси.

Що дасть Львову впровадження електронного квитка?

На впровадження системи електронного квитка у Львові очікують вже давно. Зараз у мерії зазначають, що запрацювати він має у 2019 році. При цьому зміниться не лише механізм оплати пасажирами за проїзд, а й принцип розрахунку з перевізниками за їхню роботу.

Як зазначає Андрій Білий, впровадження електронного квитка позначатиме не лише перехід на безготівкову форму розрахунку за проїзд пасажирів, як це зараз відбувається в кількох українських містах. Він наголошує, що електронний квиток – це повна зміна моделі роботи громадського транспорту та оплата перевізникам за кілометраж пробігу.

Для пасажирів же буде запроваджена оплата за час користування транспортом та привабливі ціни на абонементи – місячні, тримісячні, річні. Також буде передбачена можливість контролерам вимикати систему прийняття платежів. Таким чином «зайці», які не оплатили проїзд на момент входу контролера, не зможуть його оплатити, побачивши контролера.

Зміна маршрутів громадського транспорту після впровадження е-квитка передбачатиме створення транспортних вузлів

Уже після впровадження електронного квитка, який дасть змогу точного підрахунку кількості пасажирів, має змінитися схема руху громадського транспорту. «Зараз всі хочуть доїхати з дому туди, куди йому треба, в одному громадському транспорті, бо він платить за кожну разову поїздку. Коли буде можливість пересідати безкоштовно, то буде можливість доїхати до точки пересадки і далі скористатись будь-яким іншим маршрутом у потрібному напрямку. Це ті моделі, які працюють у Європі і це дозволяє гнучко змінювати кількість транспортних засобів на маршруті на певну годину , на певну зупинку тощо», – зазначає Білий.

Що зміниться, крім громадського транспорту?

За словами Андрія Білого, лише закупівля рухомого складу проблему пересувань Львові не вирішить, адже вона потребує комплексного підходу. Для цього близько півроку тому «Інститут міста» розпочав розробку плану сталої мобільності Львова.

Однакова кількість людей, яка пересувається різними видами транспорту, займає різну площу

«На зображеннях можна побачити одну і ту саму кількість людей і скільки вони займають місця, якщо вони у приватних авто, на велосипедах та громадському транспорті. Якщо не буде автобусів, то в нас не вистачить доріг для того, щоб всім проїхати. Якщо всі разом сядуть в автомобілі, вони не зможуть виїхати з двора. Тому є комплекс заходів, які мають бути впроваджені для того, щоб місто «дихало» інакше», – каже Білий.

Стратегія сталої мобільності лише розробляється, на її розробку потрібно від 1,5 до 3 років, однак уже зараз команда, яка працює над стратегією, визначила її ключові принципи.

Основні принципи стратегії сталої мобільності

Один з основних принципів – розвиток міста, орієнтовний на громадський транспорт. Для цього й необхідне вдосконалення громадського транспорту. «Не можна вимагати в людей пересісти з автомобілів на громадський транспорт, якщо він некомфортний, якщо він стоїть в заторах, якщо в нього не можна сісти. Тобто це впровадження смуг для громадського транспорту, зручних пунктів пересадки», – додає Білий.

Наступний принцип стратегії – заохочення пішохідного та велоруху. Згідно з дослідженнями, у Львові на велосипеді здійснюються лише 1-2% пересувань, а в Європі – від 10 до 30%. Для заохочення мешканців користуватися велосипедами у Львові будують велодоріжки та будуватимуть їх у наступні роки. Для пішоходів покращуватимуть громадські простори, пішохідні доріжки.

Ще один принцип – оптимізація руху транспорту загалом. Зокрема, планується реалізація малого транспортного кільця, яка частково передбачає зміну напрямків руху, створення пішохідних зон, паркувальних майданчиків.

Також до принципів стратегії належить управління паркуванням. Планується облаштування перехоплюючі паркінгів, щоб люди, які заїжджають до міста з навколишніх містечок та сіл, не їхали до центру, а залишали машину біля транспортних вузлів і після цього могли скористатися громадським транспортом.

«Також паркування в центрі має бути повністю платним. У Європі паркування в центрі коштує в рази більше, ніж на околицях міста. Ми маємо рухатися в цьому напрямку. Тому що якщо кожен хоче зупинитися біля своєї квартири, вийти і піти в під’їзд, для всіх місця не вистачить», – зазначає Білий.