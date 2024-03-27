Микола Величкович є народним депутатом двох скликань, хоч до ВР він балотувався тричі і кожного разу від іншої партії

Народний депутат зі Львова та президент Федерації рукопашу гопак Микола Величкович подав свою декларацію про доходи за 2023 рік. Він задекларував понад 700 тис. грн доходів. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у електронній декларації нардепа, у 2023 році Микола Величкович отримав 708 тис. грн зарплати у Верховній Раді (у 2022 році його зарплата у ВР становила 532 тис. грн) та 36 тис. грн зарплати в Львівському державному університеті фізичної культури імені Івана Боберського. Дружина нардепа Наталія вказала 46 тис. грн зарплати у цьому ж університеті.

Подружжя не купувало нової нерухомості чи автомобілів. Як і у попередні роки, Микола Величкович вказав земельну ділянку у селі Керниця поблизу Городка, квартиру (62,3 м2) та комору у Львові. Також нардеп задекларував право безкоштовно проживати у квартирі площею 82,7 м2 у Києві, яка належить Ользі Попружній.

У власності Наталії Величкович немає нерухомості, але їй належить автомобіль Nissan Qashqai (2018 року випуску), яким користується її чоловік.

51-річний Микола Величкович є народним депутатом двох скликань, хоч до ВР він балотувався тричі і кожного разу від іншої партії. У 1998 році він йшов за списком блоку «Менше слів», але не пройшов, у 2014 році – за списком «Народного фронту» та у 2019 році за списком «ЄС». Микола Величкович був заступником керівника «Самооборони Майдану», також у 2014 року був заступником Міністра внутрішніх справ. Народний депутат є президентом Федерації рукопашу гопак.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.