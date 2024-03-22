Михайло Цимбалюк є нардепом від «Батьківщини»

Народний депутат від «Батьківщини» і генерал-лейтенант МВС у відставці Михайло Цимбалюк подав свою декларацію про доходи за 2023 рік. Нардеп задекларував 561,5 тис. грн пенсії та 812,6 тис. грн зарплати у Верховній Раді. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації народного депутата, у 2023 році Михайло Цимбалюк отримав 561,5 тис. грн пенсії та 812,6 тис. грн зарплати у Верховній Раді. Нардепу також нарахували 644 тис. грн на виконання депутатських повноважень та 90 тис. грн компенсації за проїзд територією України. Дружина нардепа Зоряна Цимбалюк отримала 120 тис. грн від підприємницької діяльності, 32 тис. грн пенсії та 16,7 тис. грн від надання майна в оренду.

Протягом останніх років подружжя не купувало нового нерухомого майна. У Києві народний депутат живе в квартирі свого сина, він не має власної нерухомості. Зоряна Цимбалюк є власницею двох будинків (149,5 м2 та 488,6 м2) та семи земельних ділянок на Тернопільщині, двох нежитлових приміщень у Тернополі (135,8 м2 та 150 м2).

Михайло Цимбалюк вказав, що є співавтором низки винаходів, є власником годинника Rolex Oyster Perpetual та колекції зброї: нагородного пістолета та семи рушниць. У 2020 році Зоряна Цимбалюк придбала Lexus NX 200 (2020 року випуску), а у 2021 році – Toyota Land Cruiser (2021 року випуску).

Михайло Цимбалюк є екс-головою Львівської ОДА, був ректором Львівського державного університету внутрішніх справ. Двічі був головою Тернопільської ОДА. Цимбалюк розпочав службу в органах МВС у 1988 році. Він працював на різних міліцейських посадах у Тернопільській та Рівненській областях. У 2005-2007 роках був керівником департаменту кримінальної міліції у справах неповнолітніх МВС України, а у 2007 року був начальником ГУ МВС у Львівській області, після чого його перевели на службу в Полтавську область. У 2010 році він знову був начальником ГУ МВС Львівщини.