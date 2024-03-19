Геннадія Демченка призначили головним прокурором Львівщини у 2023 році

Керівник Львівської обласної прокуратури Геннадій Демченко оприлюднив свою декларацію про доходи за 2023 рік, вказавши понад 2,5 млн грн доходів. Демченка призначили головним прокурором Львівщини у лютому 2023 року, до цього він працював у Офісі генпрокурора.

Як вказано у електронній декларації, у 2023 році Геннадій Демченко задекларував понад 2,5 млн грн доходу, зокрема 1,7 млн грн зарплати у Львівській обласній прокуратурі, 468 тис. грн зарплати у Офісі генпрокурора, 252 тис. грн пенсії, а також проценти від банку, соцвиплати та пільги. Дружина прокурора Ольга отримала загальний дохід у 629 тис. грн, у цю суму входить зокрема зарплата у двох благодійних фондах («Благодійний фонд правоохоронних органів столиці» та «Партнерство в ім’я добробуту»).

Ольга Демченко є власницею двох квартир у Києві (100 м2 та 116 м2), а також співвласницею будинку та земельної ділянки у Броварах (109 м2 та 599 м2). Геннадій Демченко має у власності гараж площею 16 м2. У Львові подружжя орендує квартиру площею 81 м2.

Геннадій Демченко є власником авто Volkswagen Tiguan (2010 року випуску), у власності його дружини є Volkswagen Passat (2009 року випуску) та Ford Kuga (2012 року випуску). Вказане рухоме та нерухоме майно подружжя придбало раніше, протягом кількох останніх років Демченки не купували нового майна.

56-річний Геннадій Демченко в органах прокуратури працює з 1995 року, понад 22 роки на керівних посадах. До призначення на Львівщину працював начальником управління підтримання державного обвинувачення в суді Офісу генпрокурора. У 2021 році указом президента був нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ cтупеня.

Нагадаємо, що начальник головного управління Держгеокадастру у Львівській області Андрій Кавецький вказав у своїй декларації, що він бездомний. У посадовця та його дружини понад п’ять років немає у власності чи користуванні жодної нерухомості.

Уже колишній начальник Самбірського районного ТЦК та СП Сергій Бабич та його родичі за останні роки навпаки придбали чимало майна. Дружина Бабича придбала шість квартир у Львові та Києві, а сам військовий задекларував 6,4 млн грн доходу за 2023 рік та новий Lexus.