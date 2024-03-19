Прокурор Львівщини Геннадій Демченко подав декларацію про доходи за 2023 рік
Геннадій Демченко задекларував 2,5 млн грн доходів
Керівник Львівської обласної прокуратури Геннадій Демченко оприлюднив свою декларацію про доходи за 2023 рік, вказавши понад 2,5 млн грн доходів. Демченка призначили головним прокурором Львівщини у лютому 2023 року, до цього він працював у Офісі генпрокурора.
Як вказано у електронній декларації, у 2023 році Геннадій Демченко задекларував понад 2,5 млн грн доходу, зокрема 1,7 млн грн зарплати у Львівській обласній прокуратурі, 468 тис. грн зарплати у Офісі генпрокурора, 252 тис. грн пенсії, а також проценти від банку, соцвиплати та пільги. Дружина прокурора Ольга отримала загальний дохід у 629 тис. грн, у цю суму входить зокрема зарплата у двох благодійних фондах («Благодійний фонд правоохоронних органів столиці» та «Партнерство в ім’я добробуту»).
Ольга Демченко є власницею двох квартир у Києві (100 м2 та 116 м2), а також співвласницею будинку та земельної ділянки у Броварах (109 м2 та 599 м2). Геннадій Демченко має у власності гараж площею 16 м2. У Львові подружжя орендує квартиру площею 81 м2.
Геннадій Демченко є власником авто Volkswagen Tiguan (2010 року випуску), у власності його дружини є Volkswagen Passat (2009 року випуску) та Ford Kuga (2012 року випуску). Вказане рухоме та нерухоме майно подружжя придбало раніше, протягом кількох останніх років Демченки не купували нового майна.
56-річний Геннадій Демченко в органах прокуратури працює з 1995 року, понад 22 роки на керівних посадах. До призначення на Львівщину працював начальником управління підтримання державного обвинувачення в суді Офісу генпрокурора. У 2021 році указом президента був нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ cтупеня.
Нагадаємо, що начальник головного управління Держгеокадастру у Львівській області Андрій Кавецький вказав у своїй декларації, що він бездомний. У посадовця та його дружини понад п’ять років немає у власності чи користуванні жодної нерухомості.
Уже колишній начальник Самбірського районного ТЦК та СП Сергій Бабич та його родичі за останні роки навпаки придбали чимало майна. Дружина Бабича придбала шість квартир у Львові та Києві, а сам військовий задекларував 6,4 млн грн доходу за 2023 рік та новий Lexus.