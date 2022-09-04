Львів'янин Олександр М. виграв суд у ЛКП «Львівський ліхтар» в справі про затоплення квартири. Пенсіонеру мають відшкодувати 61,5 тис. грн на ремонт помешкання, яке затопило ще 4,5 роки тому.

Перший випадок затоплення квартири Олександра М. у багатоповерховому будинку трапився 17 січня 2018 року. Через погано проведені роботи з відключення квартир від централізованого опалення прорвало одну з труб на горищі. Внаслідок цієї аварії затопило помешкання Олександра М.

Після цього випадку Олександр М. звернувся до ЛКП «Львівський ліхтар», на балансі якого перебуває будинок, з вимогою відремонтувати мережу опалення і провести ремонт у його квартирі. На цей лист йому відповіли, що ЛКП ліквідувало аварію та привело систему у належний технічний стан.

Втім 5 березня того ж року трубу централізованого опалення знову прорвало і квартиру Олександра М. затопило вдруге. Після цього пенсіонер знову звернувся до ЛКП «Львівський ліхтар» з вимогою провести ремонт у його квартирі, а також написав листа до Франківської районної адміністрації про відшкодування йому збитків, однак ні коштів, ні ремонту не отримав.

Отож Олександр М. звернувся до суду з позовом про відшкодуванн йому 61,5 тис. грн – це сума відновлюваного ремонту у його квартирі. У суді 25 серпня 2022 року Олександр М. заявив, що не має грошей на ремонт і тому йому доводилось весь час після затоплення жити в квартирі з грибком та пліснявою.

Представник ЛКП «Львівський ліхтар» у суді заявив, що вважає, що в випадках затоплення квартири Олександра М. винне ПП «Оселя плюс», яке проводило роботи з відключення квартир у будинку від централізованого опалення і внаслідок чого сталися прориви води.

Втім, оскільки балансоутримувачем будинку є ЛКП «Львівський ліхтар», Франківський районний суд вирішив задовольнити позов Олександра М. Суддя Світлана Мартьянова стягнула з ЛКП 61,5 тис. грн збитків на ремонт у квартирі Олександра М., 5 тис. грн моральної компенсації, а також 5 тис. грн судових витрат.

Це рішення суду можна оскаржили в апеляції упродовж 10 днів з моменту винесення.