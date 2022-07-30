Стрийський міськрайонний суд Львівської області зобов’язав Службу автомобільних доріг у Львівській області відшкодувати понад 297 тис. грн за пошкоджений унаслідок падіння дерева автомобіль. Ще по 10 тис. грн моральної компенсації САД має заплатити власникам авто.

Як вказано у матеріалах справи, 5 липня 2019 року в селі Угресько на автомобіль Mitsubishi Outlander, що їхав зі Стрия по трасі М-12 Стрий - Тернопіль Кропивницький Знам`янка впав стовбур дерева, що росло на узбіччі.

Дерево впало на авто безпосередньо під час руху, від чого травмувалася пасажирка та водій автомобіля, Володимир та Лідія Курилів . Через це вона та водій Mitsubishi просили суд про виплату їм по 30 тис. грн моральної компенсації. Збитки від втрати автомобіля його власники оцінили в понад 297 тис. грн.

Дорога М-12 перебуває на балансі Служби автомобільних доріг у Львівській області. У суді з’ясувалося, що у березні 2019 року Стрийська РДА двічі зверталася до САД із проханням вирубати небезпечні дерева, що ростуть на узбіччі. У квітні працівники САД спільно з патрульними обстежили ділянку дороги, де, за їх словами, аварійних чи вікових дерев не виявили.

У Службі автодоріг позов заперечили й зазначили, що вирубкою аварійних дерев за договором мало займатися ДП «Львівський облавтодор», однак не зробило цього.

Враховуючи обставини справи, 11 липня суддя Стрийський міськрайонного суду Назар Янів зобов’язав Службу автодоріг Львівщини виплатити Володимиру та Лідії Курилів 297 тис. грн компенсації за ремонт автомобіля та по 10 тис. грн моральної шкоди. Крім цього, САД має відшкодувати 8,9 тис. грн судових витрат. Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.