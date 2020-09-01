29-річну слідчу львівської поліції запідозрили у продажі конфіденційної інформації ще два роки назад

За незаконне прослуховування телефонних розмов і продаж отриманої інформації 29-річній працівниці львівської поліції загрожує п'ять років ув'язнення. Прокуратура Львівщини повідомила 1 вересня, що передала до суду справу слідчої Сихівського відділу поліції, яку обвинувачують у підробці протоколів допитів та порушенні недоторканності приватного життя.

«За версією слідства, капітан поліції незаконно збирала та передавала третім особам конфіденційну інформацію щодо телефонних дзвінків тих чи інших осіб.

Встановлено, що правоохоронниця отримувала доступ до інформації мобільного оператора на основі підроблених протоколів допиту. У ці протоколи жінка вносила номери телефонів, які її цікавили, а самі документи – передавала до суду, щоб отримати дозвіл на отримання конфіденційних даних, які потім передавала "замовникам"», – повідомила прес-служба прокуратури Львівщини.

Викрили зловмисницю наприкінці травня 2020 року слідчі ДБР та СБУ. За інформацією ZAXID.NET, ця справа триває ще з 2018 року. Саме два роки назад працівницю поліції вперше запідозрили у продажі доступу до телефонних розмов та підробці протоколів.

Поліцейська мала власну схему отримання інформації про телефонні дзвінки та розмови: вона вносила у протоколи допитів потрібні телефонні номери, а потім зверталась до суду за дозволом на доступ до конфіденційної інформації від мобільних операторів. І суди, як правило, давали такий дозвіл, після чого слідча отримувала всі дані про телефонні дзвінки і розмови, які потім продавала зацікавленим особам.