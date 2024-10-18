Львівський прикордонний загін пропонує службу за контрактом
Серед вакантних посад – інспектори прикордонної служби, водії, оператори БпЛА
Львівський прикордонний загін пропонує службу за контрактом. Серед вакантних посад – інспектори прикордонної служби, водії, оператори БпЛА. Про це повідомили у 7-му прикордонному Карпатському загоні.
«Ми гарантуємо повний соціальний пакет, високе грошове забезпечення, навчання в найкращих фахівців, безкоштовну медичну допомогу, можливість отримання вищої освіти за рахунок держави, компенсацію за оренду житла, вмотивовану команду і це ще не весь перелік», – йдеться в повідомленні.
Для заміщення вакантних посад потрібні:
- інспектори прикордонної служби;
- кухарі;
- водії;
- кінологи;
- фельдшери;
- зв'язківці;
- оператори БпЛА;
- інструктори.
Прикордонники зазначили, що готові прийняти у свій загін громадян віком від 18 до 60 років. Охочі долучитися до прикордонників можуть заповними анкету за посиланням. Також можна телефонувати за номерами: +38 067 292 51 19, +38 095 617 34 78, +38 032 239 00 68 або звернутися за адресою: м. Львів, вул. Личаківська 74.