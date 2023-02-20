Державний реєстратор незаконно переоформив асфальтний майданчик у Пустомитівському районі площею 10 тис. м2 з державної у приватну власність. 32-річному львів’янину повідомили про підозру.

«У 2019 році державний реєстратор прав на нерухоме майно однієї з сільських рад тоді ще Пустомитівського району Львівської області несанкціоновано змінив інформацію в автоматизованій системі Державного реєстру прав та провів державну реєстрацію права приватної власності за фізичною особою на асфальтний майданчик площею майже 10 тисяч квадратних метрів та вартістю майже 9,5 мільйонів гривень, який належав місцевій раді», – повідомила поліція Львівщини.

У поліції ZAXID.NET не розголошують назву села, лише уточнили, що незаконні дії викрили давно, велося слідство, яке встановило причетність реєстратора до незаконної перереєстрації майданчика у приватну власність.

Зловмисника викрили оперативники управління протидії кіберзлочинам спільно зі слідчими за процесуального керівництва Жовківської окружної прокуратури.

Реєстратору повідомили про підозру за ч.1 ст.362 ККУ (несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в комп’ютерах, автоматизованих системах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї).