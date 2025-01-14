ДТП трапилась 14 лютого 2024 року о 20:40 біля Малехова

Жовківський районний суд виніс вирок водієві Škoda Fabia Андрію Саракуну, який на смерть збив пішохода біля Малехова. Суд призначив йому 3 роки тюрми та зобов’язав сплатити родичам загиблого 750 тис. грн моральної компенсації.

Як вказано в матеріалах справи, ДТП трапилась 14 лютого 2024 року о 20:40 біля Малехова. 20-річний Андрій Саракун за кермом Škoda Fabia їхав трасою Львів – Київ. Наближаючись до пішохідного переходу, він не встиг вчасно загальмувати і наїхав на 62-річного львів’янина, який переходив дорогу. Від отриманих травм чоловік помер на місці ДТП.

У суді Андрій Саракун підтвердив обставини аварії та визнав свою провину. Він пояснив, що того вечора їхав із Дублян на орендованому автомобілі, щоби забрати замовлення. За його словами, він вчасно не помітив пішохода, а коли трапилась ДТП, він підійшов до чоловіка, поміряв пульс і виявив, що він ще був живий, тому викликав швидку. У вчиненому розкаявся та заявив, що готовий сплатити моральну шкоду. У матеріалах справи вказано, що Андрій Саракун навчається четвертому курсі факультету механіки, енергетики та інформаційних технологій Львівського національного університету природокористування.

Донька загиблого в суді повідомила, що водій намагався зустрітися з родичами, однак особисто з ними не зустрічався, у його каяття не вірить, тому просила покарати його на максимальний термін.

Враховуючи обставини справи, суддя Руслан Зеліско визнав Андрія Саракуна винним у смертельній ДТП за ч. 2 ст. 286 ККУ та призначив 3 роки тюрми. Суд стягнув з нього 11,4 тис. грн судових витрат.

Крім цього, суд зобов’язав водія сплатити родині загиблого сукупно 750 тис. грн моральної шкоди та матеріальні витрати. Вирок можна оскаржити в апеляції.