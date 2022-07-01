Сихівський районний суд Львова арештував на 15 діб 28-річного Максима Лелика, який регулярно сідає за кермо у наркотичному сп’янінні. Чоловіка лише за останній рік 19 разів притягнули до відповідальності за нетверезу їзду, але він ігнорує покарання.

Так, 2 лютого 2022 року Максима Лелика зупинила поліція, коли він керував автомобілем Ford Sierra на вул. Чукаріна у Львові. Патрульні поліцейські помітили у водія ознаки наркотичного сп’яніння: почервоніння обличчя, зіниці очей не реагували на світло, тремтіння пальців рук. Від проходження огляду на стан сп'яніння Максим Лелик відмовився. На нього склали протокол за нетверезе керування машиною.

20 червня протокол щодо Максима Лелика розглянув Сихівський районний суд Львова. Водій-порушник на засідання не з’явився. Суддя Дмитро Теслюк, розглядаючи цю справу, взяв до уваги, що за останній рік Максим Лелик 19 разів притягався до відповідальності за нетверезе керування автомобілем. Тому суддя вирішив призначити водію максимальне покарання – 15 діб арешту.

Окрім того, суд вирішив конфіскувати автомобіль Максима Лелика. Хоч його впіймали нетверезим за кермом Ford Sierra, однак за даними поліції, на Лелика зареєстрована інша машина – Skoda Fabia. Так, Сихівський райсуд прийняв рішення конфіскувати цю машину.

Максим Лелик може протягом 10 днів оскаржити цю постанову суду в апеляції.

Додамо, що у виконавчій службі відкрито 20 проваджень про стягнення штрафів та інших боргів в адміністративних справах, де фігурує Максим Лелик.