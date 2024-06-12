Шевченківський районний суд Львова визнав доцента Львівського державного університету безпеки життєдіяльності Тараса Бережанського винним у порушенні вимог щодо запобігання конфлікту інтересів. Викладач прийняв іспит у брата своєї дружини та не повідомив про конфлікт інтересів. Суд оштрафував доцента на 3400 грн.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у червні 2024 року, Тарас Бережанський перебуває на посаді старшого викладача кафедри наглядово-профілактичної діяльності та пожежної автоматики Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. У 2023 році викладач прийняв екзамен у брата своєї дружини, поставивши йому «відмінно». Тарас Бережанський не повідомив керівництво про конфлікт інтересів.

Поліція виявила цей факт та склала щодо посадовця протокол про адмінправопорушення за ст.172-7 КУпАП (порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів). Під час розгляду справи у суді Тарас Бережанський визнав свою провину та заявив, що йому стало відомо про те, що він прийматиме іспит у групи, де навчається брат його дружини, лише за два тижні до іспиту. Загалом розклад занять формується на місяць вперед.

Тарас Бережанський не повідомив про конфлікт інтересів, а після виявлення можливого порушення ініціював створення комісії, яка перевірила та підтвердила рівень знань брата його дружини. Доцент додатково зазначив, що ще у 2022 році подав до університету БЖД список близьких, які проходять службу в органах та формуваннях, підпорядкованих МВС України, де вказував рідного брата його дружини. Тарас Бережанський вважав, що цієї інформації достатньо.

Справу розглянула суддя Наталія Луців-Шумська, яка дослідила надані матеріали, а також позиції сторін у цій справі. Вона визнала Тараса Бережанського винним у адмінправопорушенні, призначивши йому 3400 грн штрафу. Постанову ще можна оскаржити.