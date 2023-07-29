Шевченківський районний суд виніс вирок телефонному шахраю Володимиру Кузьмичу. Він телефонував родичам нібито постраждалих у ДТП і виманював гроші на лікування. Суд ув’язнив його на три роки.

Як вказано в матеріалах справи, у квітні 2023 року Володимир Кузьмич зателефонував львів’янці та повідомив, що її донька потрапила в ДТП й їй потрібні гроші на операцію. Пізніше він прийшов у її квартиру, де отримав 147 тис. грн та 800 доларів США [29 тис. грн за курсом НБУ] нібито на лікування доньки. Пізніше жінка звернулась в поліцію через шахрайство.

У суді Володимир Кузьмич свою провину визнав і підтвердив обставини злочину. Потерпілі в суд не з’явились і попросили справу розглядати без них.

Враховуючи обставини справи, суддя Шевченківського райсуду Руслан Єзерський визнав Володимира Кузьмича винним у шахрайстві за ч. 2 ст. 190 та призначив 3 роки позбавлення волі. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.