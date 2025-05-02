Франківський райсуд Львова виніс вирок військовому, який двічі самовільно залишав частину (СЗЧ) та ухилявся від проходження служби. Йому призначили п’ять років тюрми.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у квітні 2025 року, солдат Денис З. на початку березня 2024 року втік з території військової частини та місяць проводив час на власний розсуд. Після повернення на службу військовий повторно вчинив СЗЧ – цього разу від ухилявся від військової служби вісім місяців.

Щодо Дениса З. порушили кримінальну справу за фактом самовільного залишення місця служби. У суді він визнав свою провину. Цю справу розглянув суддя Юрій Ванівський, який дослідив усі матеріали та дані про обвинуваченого. Денис З. є раніше не судимим, він негативно ставиться до виконання службових обов’язків та наказів командирів, не реагує на критику та зауваження.

Суддя визнав солдата винним у вчиненні двох СЗЧ, призначивши покарання – п’ять років ув’язнення. На вирок ще можна подати апеляційну скаргу.