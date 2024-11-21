Франківський районний суд Львова виніс вирок 36-річному військовому Миколі Д., який після відпустки не повернувся на службу. Суд призначив йому 5 років позбавлення волі.

Як вказано в матеріалах справи, Миколу Д. призвали на службу за мобілізацією 21 квітня 2022 року. Цього ж дня його направили до військової частини. З травня він служив у одній із бригад на посаді номера обслуги бригадної артилерійської групи.

У вересні 2023 року він пішов у відпустку, однак назад в частину не повернувся. У жовтні 2024 року солдата затримали поліцейські та передали співробітникам ДБР. Слідчі відкрили провадження за ч. 5 ст. 407 (неявка вчасно на службу) ККУ.

Під час судового слідства Микола Д. уклав із прокуратурою угоду, якою визнав провину за втечу зі служби. Суддя Франківського райсуду Василь Кузь цю угоду затвердив та визнав солдата винним за ч. 5 ст. 407 ККУ, призначивши 5 років позбавлення волі. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.