Франківський районний суд Львова виніс вирок Юрію Д. за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Він проігнорував бойову повістку та не прийшов у ТЦК на відправку до військової частини. Суд призначив мешканцю Львівщини три роки тюремного ув’язнення.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у серпні 2024 року, уродженець колишнього Сколівського району Львівщини, військовозобов’язаний Юрій Д. у грудні 2022 року пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визнала його придатним до служби. Він отримав повістку до ТЦК для відправки у військову частину, але у вказаний день не прийшов у військкомат, чим ухилився від мобілізації. Щодо Юрія Д. порушили кримінальну справу.

У суді обвинувачений визнав свою провину та розповів, що його хотіли відправити на військову службу у піхоту, а не в той рід військ, за яким він проходив військову кафедру. За словами Юрія Д., його хотіли направити на службу у Горлівку командиром мотострілкового взводу, а інших чоловіків направляли на підготовку.

Справу розглянув суддя Василь Кузь, який дослідив усі матеріали та дані про обвинуваченого, зокрема, що у нього на утримання є двоє неповнолітніх дітей. Суддя визнав Юрія Д. винним в ухиленні від мобілізації, призначивши покарання – три роки тюрми. Вирок ще можна оскаржити.

Нагадаємо, що раніше мешканець Львівщини у суді змусив ТЦК розглянути заяву про надання відстрочки від мобілізації.