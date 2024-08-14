Мешканця Львівщини посадили у тюрму за ігнорування повістки до ТЦК
Франківський районний суд Львова виніс вирок Юрію Д. за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Він проігнорував бойову повістку та не прийшов у ТЦК на відправку до військової частини. Суд призначив мешканцю Львівщини три роки тюремного ув’язнення.
Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у серпні 2024 року, уродженець колишнього Сколівського району Львівщини, військовозобов’язаний Юрій Д. у грудні 2022 року пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визнала його придатним до служби. Він отримав повістку до ТЦК для відправки у військову частину, але у вказаний день не прийшов у військкомат, чим ухилився від мобілізації. Щодо Юрія Д. порушили кримінальну справу.
У суді обвинувачений визнав свою провину та розповів, що його хотіли відправити на військову службу у піхоту, а не в той рід військ, за яким він проходив військову кафедру. За словами Юрія Д., його хотіли направити на службу у Горлівку командиром мотострілкового взводу, а інших чоловіків направляли на підготовку.
Справу розглянув суддя Василь Кузь, який дослідив усі матеріали та дані про обвинуваченого, зокрема, що у нього на утримання є двоє неповнолітніх дітей. Суддя визнав Юрія Д. винним в ухиленні від мобілізації, призначивши покарання – три роки тюрми. Вирок ще можна оскаржити.
Нагадаємо, що раніше мешканець Львівщини у суді змусив ТЦК розглянути заяву про надання відстрочки від мобілізації.