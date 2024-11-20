Суд визнав, що докази проти обвинуваченого необґрунтовані

Пустомитівський районний суд Львівської області виправдав Андрія Шарвана, обвинуваченого в незаконному переправленні людини через державний кордон. У вироку йдеться, що поліцейські затримали Шарвана біля Львова й звинуватили в тому, що він за 6 тис. доларів везе чоловіка до кордону з Польщею.

Згідно з матеріалами справи, на початку травня 2022 року військовозобов'язаний перебував на митному пості «Мостиська» та під час розмови з невідомим дізнався про можливість виїхати до Польщі. Нагадаємо, що на той час перетин кордону для військовозобов’язаних вже був обмежений. Невідомий запевнив, що його близькі знайомі можуть допомогти йому перетнути кордон за гроші й продиктував номер мобільного телефону. Згодом військовозобов'язаний зателефонував та 25 травня 2022 року біля Львівського цирку зустрівся з чоловіком, який повідомив, що перетин кордону коштуватиме 6 тис. доларів.

Слідчі вважають, що до незаконного переправлення залучили ще одного чоловіка, який на початку червня зателефонував до військовозобов'язаного й сказав, що внесе його дані до системи «Шлях» й переправить за кордон як волонтера. Документи для ухилянта мали виготовити за тиждень.

Військовозобов'язаний зустрівся з переправниками 14 червня на околиці Львова. Вони обіцяли, що супроводжуватимуть чоловіка до кордону й запевнили, що його дані внесли до системи «Шлях». Гроші ухилянт мав передати під час наступної зустрічі 16 червня. Прокурори вважали, що на цьому етапі переправники залучили Андрія Шарвана, який і мав везти ухилянта за кордон. Військовозобов'язаний зустрівся з обвинуваченим, сів в автомобіль й залишив у салоні 6 тис. доларів, які були імітаційними. Після цього поліцейські затримали Андрія Шарвана та повідомили йому про підозру у незаконному переправленні людини.

Під час судових засідань Андрій Шарван не визнав провини та просив його виправдати. Обвинувачений розповів, що один з чоловіків, з яким ухилянт домовився про втечу за кордон, це його односелець, який і попросив підвезти чоловіка до кільця вулиці Городоцької у Львові. Коли вони проїжджали повз готель «Панська гора», їх зупинила поліція, вивела пасажира, який залишив в салоні гроші й дві сумки. Обвинувачений переконував, що він нічого не знав про гроші й не мав домовленостей з односельцем. Однак Андрій Шарван не міг пояснити, звідки в його телефоні з’явилися фотографії паспорта ухилянта.

Суддя Володимир Мусієвський визнав Андрія Шарвана невинним у переправленні людини за кордон (ч. 3 ст. 332 ККУ) через недоведеність вчинення злочину. Вирок можна оскаржити у Львівському апеляційному суді.