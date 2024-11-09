Водії змогли виїхати впродовж 2022 та 2023 років

Луцький міськрайонний суд Волинської області визнав невинуватим засновника благодійного фонду «Добра справа» Андрія Лінника, якого звинувачували у незаконному переправленні людей через держкордон та підробці документів. У вироку йдеться, що майже 80 водіїв, які повинні були привезти гуманітарну допомогу, змогли виїхати за кордон й не повернулися. Андрій Лінник заперечив звинувачення, що він підписував листи до Волинської ОВА, яка дозволила військовозобов’язаним виїхати з України.

Згідно з матеріалами справи, благодійний фонд «Добра справа» надає соціальну допомогу без забезпечення проживання. Слідчі поліції звинувачували засновника організації у сприянні незаконному переправленні військовозобов'язаних через держкордон. Йдеться про те, що під приводом ввезення з-за кордону гуманітарної допомоги організація у травні 2022 року відправила лист до Волинської ОВА з проханням дозволити водієві перетнути кордон. Водій виїхав через пункт пропуску «Ягодин» і не повернувся.

Згодом листами від фонду скористалися ще майже 80 водіїв, які не повернулися в Україну. Обвинувачений у суді не визнав провину й розповів, що 2014 року заснував громадську організацію, а 2017 року створив благодійний фонд «Добра справа». За словами Андрія Лінника, після повномасштабного вторгнення у фонді було багато волонтерів, а директором став Юрій Слива, який і підписував листи для водіїв.

«Обвинувачений розповів, що він займався складськими приміщеннями для розміщення допомоги, оскільки мав власну нерухомість та господарською діяльністю, оскільки в день могло прибути й 130 авто з допомогою. Також комунікував з церквами. На сьогодні фонд має більше ніж тисячу волонтерів, які є в кожній області», – йдеться у матеріалах справи.

Андрій Лінник наголосив, що не був дотичний до комунікації з Волинською ОВА та не підписував заяви для бронювання військовозобов'язаних. За його словами, коли директора фонду Сливу відсторонили від посади, але не звільнили, оскільки той уникає зустрічей, щоб передати повноваження та не відповідає на листи.

Суддя Анатолій Марчук визнав невинуватим Андрія Лінника у незаконному переправленні людей через держкордон та підробці документів (ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 366 ККУ) й виправдав через недоведеність обвинувачень. Майже 20 тис. грн витрат на судові експертизи сплатять коштом держави. Вирок можна оскаржити у Луцькому апеляційному суді.