Чоловіки виїжджали за кордон начебто для перевезення гуманітарних вантажів

У Луцьку судили директора благодійного фонду «Едера» Ігоря Іванова за переправлення чоловіків за кордон. Чоловік визнав провину і заявив, що розкаявся у вчиненому. Суд взяв це до уваги і призначив йому м’яке покарання – два роки іспитового терміну.

Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, обвинувачений Ігор Іванов як голова благодійного фонду подавав листи до Волинської обласної державної адміністрації з проханням надати дозвіл на виїзд військовозобов’язаним чоловікам для начебто перевезення гуманітарних вантажів. Він також давав гарантії, що чоловіки повернуться. На підставі цих листів ОДА видавала накази про тимчасове бронювання «водіїв». Ситуацією скористались 13 чоловіків, які у підсумку в Україну так і не повернулись.

На сайті YouControl зазначено, що благодійний фонд «Едера» був заснований 24 травня 2022 року. Перший ухилянт, якого зафіксувало слідство, виїхав менш ніж за два місяці після цього.

На судовому засіданні, яке відбулося 19 січня, Ігор Іванов повністю визнав провину. Суддя Оксана Данелюк взяла до уваги, що чоловік не мав судимостей, розкаявся, а також має на утриманні неповнолітню дитину.

Чоловіка визнали винним у порушенні ч.2 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через кордон) та ч.1 ст. 366 ККУ (службове підроблення), однак, від відбування покарання у тюрмі звільнили, обмежившись двома роками іспитового терміну. За проведені експертизи чоловік має сплатити 3,8 тис. грн.

Зауважимо, що вирок поки не набрав законної сили, сторони можуть подати апеляції.