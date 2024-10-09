Під час обшуків на фірмі закарпатця вилучили півмільйона гривень

Тячівський районний суд визнав винним директора підприємства з вантажних перевезень «Транс Бурда» Василя Борку у незаконному переправленні осіб через державний кордон України та несанкціонованих діях з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах. За внесення у систему «Шлях» 30 військовозобов’язаних чоловіків для їх втечі в ЄС, бізнесмену присудили 5 років ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на 2 роки умовного.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 3 жовтня, упродовж 2022 року Василь Борка фіктивно оформив до себе на підприємство 30 водіїв і вніс їх до системи «Шлях». Після цього вони змогли покинути Україну через різні пункти пропуску.

Підприємця затримали тільки у січні 2024 року. Тоді під час обшуків на фірмі та в помешканні закарпатця правоохоронці вилучили 500 тис. грн готівкою.

Під час судового засідання бізнесмен уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Як наслідок, суддя Віталій Ніточко визнав Василя Борку винним у незаконному переправленні осіб через державний кордон України та несанкціонованих діях з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах. Закарпатцю присудили 5 років ув’язнення, однак реальний термін покарання замінили на 2 роки умовного.

Додамо, що даними аналітичного порталу Youcontrol, засуджений зареєстрував підприємство «Транс Бурда» у березні 2011 року у селі Нижня Апша Тячівського району з 252 тис. грн статутного капіталу. Компанія займається вантажними перевезеннями і оптовою торгівлею.