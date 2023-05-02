Шевченківський районний суд Львова оголосив вирок чотирьом членам банди, які намагались підірвати електропідстанцію у Львові, однак не довели злочин до кінця, бо їх затримали правоохоронці. Їм призначили по вісім років тюрми.

Як вказано у вироку суду, який оголосили наприкінці квітня 2023 року, спроба підриву електропідстанції «Львівобленерго» була скоєна ще у 2014 році. Один з затриманих підтримував терористичні організації ДНР та ЛНР щодо насильницької зміни меж території та держкордону України. Протягом лютого-жовтня 2014 року чоловік під псевдонімом спілкувався у соцмережі «Вконтакті» з проросійськи налаштованими людьми.

Загалом суд розглянув матеріали справи щодо чотирьох людей: двох львів’ян, уродженця Жовкви та ще одиного чоловіка з Рівного. У матеріалах справи приховані їхні імена та прізвища, але відомо, що вони називали себе «Загін імені Кузнєцова». На момент затримання найстаршому члену банди було 45 років, а наймолодшому 36 років. Нагадаємо, що Микола Кузнєцов – радянський диверсант, «розвідник». Під час Другої світової війни виконував терористичні та провокаційні завдання радянського командування – вбивав керівників німецької адміністрації в Рівному та Львові.

«Судовий репортер» вказує, що йдеться про Ігоря Паца, Михайла Гавриліна, Олега Куцева та Володимира Обухова. Видання також опублікувало їхні фото.

Фото засуджених опублікувало видання «Судовий репортер»

У травні 2014 року, у сам розпал війни, вони, прикриваючи обличчя балаклавами, записували звернення до мешканців Львівської, Тернопільської, Рівненської та Житомирської областей, щоб дестабілізувати ситуацію в цих областях.

Дослівно наводимо фрагмент з їхнього звернення, який цитували у вироку суду (орфографія збережена): «Ми дєті і внукі побєдівших фашизм прєдупрєждаєм нацисткіх пріхвостнєй і бандеровскіх викормішей, что Западная Украіна – нє іх вотчіна! І ім нє удастся здєсь чувствовать сєбя в бєзопасності. За всє прєступлєнія - понєсьотє наказаніе. У нас достаточно оружія і достаточно людєй для того, чтоби пожар народного гнєва загорєлся і в Ровєнской, Житомірской, Тєрнопольской і Львовской областях. Нікто не забит, нічто нє забито!».

На відео один з чоловіків демонстрував пістолет та погрожував розплатою певним політичним партіям.

Протягом серпня – вересня 2014 року члени банди спілкувались із посадовцями РФ щодо підтримки їх незаконної діяльності на території України. Зокрема у серпні 2014 року члени банди їздили у Москву, де зустрічались з представником ЛНР, а також один з членів банди зустрічався у Брянську з представниками спецслужб РФ, щоб отримати вказівки щодо вчинення терористичних актів на Львівщині.

У вересні 2014 року члени банди вирішили підірвати підстанцію «Львівобленерго» у Львові. На початку жовтня 2014 року, виконуючи вказівки працівників спецслужб РФ, члени банди забрали у лісосмузі в Київській області гранати та детонатори.

Один з членів банди мав проникнути на територію електропідстанції, встановити саморобний радіокерований вибуховий пристрій, виготовлений одним з членів банди. Злочинець мав висмикнувши кільце підриву гранати та підготувати його до вибуху, який мав відбутися згідно налаштувань через 40 хвилин. Інший співучасник мав знімати момент вибуху на відео.

Члени злочинної групи не змогли довести злочин до кінця, оскільки були затримані правоохоронцями, їм обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Однак у грудні 2014 року члени злочинної групи були звільнені з-під варти, їх доставили у Харків для обміну на військовополонених ЗСУ.

Справу розглядала колегія суддів у складі головуючої судді Галини Білінської, а також учасників колегії: Ірини Зими та Павла Едера. Чотирьох членів банди визнали винними у спробі вчинити терористичний акт, а одного з них також у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Усім призначили по вісім років тюрми. На вирок ще може бути подана апеляція.